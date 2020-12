Non appena qualcuno lascia la porta aperta, Sven si intrufola in casa e inizia a girovagare per i corridoi

Sven è un vitello molto viziato che vive con una famiglia amorevole e tantissimi altri animali: 6 cani, gatti, maiali, capre, galline, piccioni e un pappagallo. Se c’è una cosa che il vitellino ama più di ogni altra, è intrufolarsi in casa dei suoi umani. Non appena qualcuno dimentica accidentalmente la porta aperta, Sven ne approfitta e inizia a girovagare per i corridoi dell’abitazione.

Credit: IG/ NPELLETREAU

La sua famiglia non gli permette di entrare in casa, per paura che possa scivolare sul pavimento e farsi male. La sua mamma umana, Nicole Fredericks, è un tecnico veterinario e riabilitatore della fauna selvatica. È stata proprio lei a voler raccontare la storia di Sven.

Il racconto di Nicole, la mamma umana di Sven

Credit: IG/ NPELLETREAU

È incredibilmente intelligente, adora i dolcetti e quando viene spazzolato. Ama gli abbracci, purché ci atteniamo alle sue condizioni. Se la porta rimane aperta per pochi minuti, Sven riesce ad intrufolarsi in casa. Le mucche sono animali super curiosi, anche più dei gatti. Quando era piccolo, era molto malato e gli ho permesso di stare con me nella lavanderia, quindi è abituato agli ambienti interni.

Ogni volta che Nicole vede la porta di casa aperta, già sa che quando entrerà, troverà Sven a vagare per i corridoi. Fortunatamente il suo amore per i dolcetti, le permette di attirarlo e convincerlo a tornare fuori.

Di solito rido se entra e afferro qualche dolcetto per corromperlo, prima che possa fare qualsiasi danno. Le mucche sono molto motivate dal cibo, quindi di solito escono per un biscotto. Qualche mese fa, è riuscito ad entrare, è venuto nella mia stanza e mi ha svegliato!

Io non credo che capisca il divieto del non poter entrare in casa come farebbe un cane. Ma se anche fosse così, credo che continuerebbe a farlo. Quando vuole qualcosa, fa di tutto per ottenerla!

Credit: IG/ NPELLETREAU

Insomma, nonostante la sua mamma gli dica di non entrare in casa, Sven è sempre in agguato, in attesa che qualcuno dimentichi di chiudere la porta. E anche Nicole, nonostante ogni volta debba sgridarlo, quando vede la porta della sua casa aperta, la prima cosa che fa è sorridere!

Migliaia di persone hanno condiviso le foto di Sven e ringraziato la sua mamma per tutto l’amore che dimostra per i suoi animali.