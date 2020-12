Dopo la catastrofe alle Bahamas, Douglas Thron ha scoperto un modo per aiutare i soccorritori nelle ricerche

Douglas Thron è un fotografo californiano e un esperto pilota di droni. Quando nel 2019, l’uragano Dorian ha colpito le Bahamas, l’uomo ha iniziato a documentare le conseguenze della catastrofe ed ha offerto il suo contributo ai soccorritori.

Credit: Douglas Thron / YouTube

Si era reso conto del fatto che numerosi animali in difficoltà erano bloccati in vaste macchie di detriti ed era impossibile rintracciarli a piedi. Così ha trascorso interi giorni e notti a pilotare i suoi droni sulle zone colpite, in cerca di queste povere creature.

È proprio grazie alla sua idea, che Thron si è imbattuto in Duke, un cane di razza Royal Bahamas Potcake, che stava morendo di fame in mezzo al nulla.

Quando ha capito la gravità delle sue condizioni di salute, il pilota di droni ha raggiunto in poco tempo il posto in cui si trovava l’animale. E dopo averlo soccorso, lo ha portato al rifugio del posto così che i volontari potessero fornirgli tutte le cure di cui aveva bisogno.

Credit: Douglas Thron / YouTube

Quello di Duke, è stato per Thron il primo di numerosi salvataggi. Quando ha capito quanto il suo contributo con i droni era importante per salvare le vite animali, il fotografo non ha esitato ed ha continuato a cercare. Dalla tragedia sull’isola, è riuscito a salvare più di 12 animali.

Credit: Douglas Thron / YouTube

Finito il suo lavoro alle Bahamas, l’uomo si è sentito così appagato che ha deciso di continuare a dedicare la sua vita ai salvataggi. Ha girato il mondo, come soccorritore volontario nelle ricerche.

Douglas Thron e l’adozione di Duke

Credit video: The Dodo – YouTube

Quando Douglas Thron è tornato a casa sua, ha scoperto che Duke si trovava ancora al rifugio ed era ancora in cerca di una casa. Così, ancora una volta, ha deciso di seguire il suo cuore e ha adottato colui che ha reso possibile tutti i suoi numerosi salvataggi. Colui che gli ha cambiato la vita, rendendogliela migliore!

Oggi Duke vive con Douglas e la sua famiglia e ogni volta che il suo papà parte per uno dei suoi eroici viaggi, lui rimane a casa ad aspettarlo con ansia.