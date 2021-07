Lo scorso fine settimane è avvenuta una vicenda che per fortuna ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Il cane Tango, che lavora come K9, ha partecipato alle ricerche di un adolescente scomparso. Grazie al suo intervento è potuto tornare a casa dopo circa 3 ore ed ora il cucciolo è diventato un eroe sui social.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio che si è concluso nel migliore dei modi, ma che ovviamente ha lasciato in molti con il fiato sospeso per molto tempo.

Il tutto è iniziato lo scorso fine settimana, nel South Dakota. Era un giorno come un altro per la famiglia, che era nella loro abitazione.

Ad un certo punto i genitori, iniziato a cercare il figlio, ma nel giro di pochi istanti si rendono conto che era scomparso nel nulla. Non era ne dentro la casa, ne all’esterno.

CREDIT: FACEBOOK

Hanno anche provato a chiamare alcuni loro amici, ma di lui non c’erano tracce. Il suo telefono risultava spento. La coppia non sapendo cosa fare, ha deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti, vista la gravità della vicenda hanno deciso di avviare subito le ricerche. Infatti sono andati in fretta sul posto e dopo aver ascoltato i racconti dei genitori, hanno fatto arrivare anche i cani ed i loro colleghi.

L’intervento di Tango per ritrovare il ragazzino

Il piccolo Tango dopo aver annusato alcuni indumenti dell’adolescente scomparso, ha iniziato a girare nei boschi dietro la casa. Ha camminato per 3 lunghe ore, ma alla fine c’è stato il lieto fine che tutti speravano.

Il cane è riuscito a ritrovare il ragazzino e nonostante il tempo in cui è rimasto fuori, era in buone condizioni. Il suo intervento è risultato essere davvero importante per salvarlo.

CREDIT: FACEBOOK

L’adolescente ha raccontato di essersi allontanato poiché vedeva una strana ombra. Tuttavia, dopo poco si è reso conto di essersi allontanato troppo e non più riuscito a ritrovare la strada per la sua abitazione.