Abbiamo una nuova arrivata in casa ed è una dolcissima creatura che ci terrà compagnia, tranne quando sarà in letargo s’intende. Tartaruga maschio o femmina?

Bella domanda! Riconoscerlo non è sempre facile, ma in questo articolo vi spieghiamo come fare. Così da poter dare un nome alla nuova arrivata, o al nuovo arrivato.

Tartaruga maschio o femmina? Come imparare a distinguere il sesso

Molte famiglie scelgono come animale domestico una tartaruga. Le motivazioni sono piuttosto comprensibili: si tratta di animali splendidi e silenziosi, e anche piuttosto longevi, che sanno come farsi amare.

Ma la domanda è sempre la stessa, quando questo animale arriva in casa: come facciamo a riconoscere il suo sesso? Comprenderlo non è semplicissimo, ma ci sono alcune caratteristiche che possono aiutarci a svelare l’enigma.

Cominciamo dalla coda

Uno dei particolari fisici che può farci capire se la nostra tartaruga è maschio o femmina risiede nella cosa. In particolare, se è lunga e robusta, probabilmente si tratta di un maschio.

Una coda corta e arrotondata, invece, ci suggerisce che siamo in presenza di una tartaruga femmina. Questo della coda è il metodo più semplice per scoprire se siamo davanti a una tartaruga maschio o femmina.

Attenzione però perché nei primi giorni di vita, le code dei due esserini, potrebbero risultare palesemente identiche.

Tartaruga maschio o femmina? Osserviamo il guscio, la testa e gli occhi

Per scoprire il sesso della nuova arrivata, dobbiamo passare all’osservazione del piastrone, la parte di guscio che sta a contatto con il terreno. Negli esemplari maschili questo sarà concavo, nella femmina, invece, sarà piatta o leggermente bombata verso l’esterno.

Gli occhi e la testa possono restituirci altri dettagli per rispondere alla domanda se la nostra tartaruga è maschio o femmina. Si tratta, tuttavia, di un’osservazione più complessa rispetto alle precedenti.

La testa dei maschi è più grande e allungata rispetto a quella degli esemplari femminili che si presentano con un muso più corto e arrotondato.

Per quanto riguarda gli occhi, invece, quelli dei maschietti hanno un colore rosso brillante, mentre la femmina ha l’iride marroncina.