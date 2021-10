Il gatto che vedete nelle foto si chiama Teddy e vive a Salem, nel Massachusetts. Il dolce micio è diventato famoso sul web, per via del suo aspetto. Ha soltanto 5 mesi di vita, eppure sembra un gatto anziano.

Il suo particolare aspetto è la conseguenza di una rara malattia: la sindrome di Ehlers-Danlos, conosciuta anche con il nome di astenia cutanea felina. È una patologia congenita che rende la pelle molto elastica e cadente, a causa dell’assenza di collagene.

La pelle cadente, alla vista dell’occhio umano, fa sembrare il micio di soli 5 mesi un gatto anziano e soprattutto sempre triste. Purtroppo Teddy è nato così e sin da subito è stato sottoposto a tutte le cure necessarie, finché non è arrivata la diagnosi della sua malattia. La sua storia è iniziata quando un soccorritore è arrivato in soccorso del micio e dei suoi fratellini. Alla vista del suo aspetto, ha subito capito che qualcosa non andava e si è così rivolto a Tara Kay, la fondatrice del santuario Odd Cat.

Quando la donna ha sentito quelle parole e visto l’aspetto di Teddy, ha subito capito la situazione. Ha spiegato che purtroppo la pelle del gatto può lacerarsi all’improvviso e causargli ferite anche gravi. Teddy ha bisogno di sottoporsi ad un trattamento costante, che ha lo scopo di rafforzare la sua pelle e concedergli una vita “quasi” normale.

La vita di Teddy oggi

Il micio assume quotidianamente degli integratori di collagene ed è costretto ad indossare dei vestiti protettivi e anche delle protezioni alle unghie, per evitare che possa ferirsi da solo.

Nonostante la sua condizione, Teddy si è sempre mostrato un gatto dolce e socievole con gli esseri umani. Davanti a se ha ancora una strada molto lunga, ma i volontari sono certi che riuscirà a trovare il giusto equilibrio per vivere una vita normale e che con il tempo, troverà anche una famiglia amorevole, disposta ad accompagnarlo nel suo cammino e a prendersi cura di lui ogni giorno.