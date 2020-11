Questa è la bellissima storia di un cane che chiede aiuto al netturbino perché la sua proprietaria è in difficoltà. E non demorde finché l’uomo non si decide a seguirlo e a dargli retta. Il tutto registrato dalle telecamere di sicurezza della residenza della donna.

I cani sono i nostri angeli custodi e questa è l’ennesima storia che ce lo dimostra. Come se ne avessimo bisogno: lo sappiamo benissimo che sono i nostri migliori amici e farebbero di tutto pur di salvarci.

Gwendola Johnson deve la sua vita a Sandy. Se la sua cagnolona non fosse intervenuta, forse le conseguenze della sua caduta sarebbero state più devastanti. La fotocamera frontale della sua casa mostra come il cane l’ha salvata.

Il 10 luglio scorso la donna di 88 anni è uscita dalla porta della sua casa a Glendale, in California. Non si ricorda come possa essere successo, ma è inciampata, è caduta a terra e non è più stata in grado di alzarsi. O anche solo di chiedere aiuto.

Gwendola Johnson non si era fatta molto male, ma non riusciva comunque ad alzarsi, come ha raccontato a NBC Los Angeles. Per fortuna Sandy si è accorta che la sua proprietaria aveva bisogno di aiuto.

In quel momento passava di lì un netturbino al lavoro per portare via i rifiuti. Kirk White di Glendale Integrated Waste Management era giusto arrivato in fondo al vialetto per svuotare i bidoni della spazzatura.

Sandy sapeva cosa doveva fare. La donna le ha detto di andare da lui e il cane ha ubbidito, facendo tutto quello che era in suo potere per attirare l’attenzione dell’operaio.

Fonte Pixabay

Il provvidenziale intervento del cane che chiede aiuto al netturbino

Sandy ha salvato la sua proprietaria, correndo dal netturbino e iniziando ad abbaiare, indicandogli la zona dove la donna si trovava.

Fonte YouTube 進撃のミカ

Il ragazzo si è subito reso conto che il cane aveva qualcosa da mostrargli. E quando è arrivato da Gwendola l’ha aiutata ad alzarsi, assicurandosi che stesse bene.