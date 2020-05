Telecamere di sicurezza scoprono coppia che abbandona i cuccioli La coppia che ha abbandonato 4 cuccioli è stata filmata dalla telecamera di sicurezza di un rifugio

Questa coppia stava tentando di abbandonare dei cani, ma le telecamere di sorveglianza installate di fianco a un rifugio li hanno immortalati e hanno scoperto quello che hanno fatto. Ci fossero più telecamere in giro per poter proteggere i poveri animali abbandonati.

Questa coppia è arrivata in moto vicino al rifugio Esperanza Canina, nella periferia della città di Manta, in Ecuador, per abbandonare quattro cuccioli trasportati in una scatola. Ma la telecamera di sorveglianza del rifugio ha registrato tutto quanto e il proprietario e il fondatore del rifugio, Jefferson Ortiz, ha decido di denunciare la situazione.

Nel filmato si vede la coppia arrivare su una moto, per abbandonare lì quattro cuccioli. L’uomo li ha sollevati dalla scatola uno a uno e li ha gettati crudelmente a terra, come se fossero oggetti da buttare via, di cui disfarsene. Poi com’era arrivata la coppia se n’è andata via.

Jefferson Ortiz è subito intervenuto per aiutare quei poveri cani, abbandonati nel suo rifugio che da tempo si dedica agli animali bisognosi: l’uomo insieme ai suoi amici volontari da 6 anni salva cani abbandonati da persone prive di scrupoli, come questo ragazzo e questa ragazza.

Nonostante quello che è successo i cani stanno bene. Erano tutto sommato in buone condizioni di salute: i volontari del rifugio li hanno accolti, li hanno nutriti, li hanno curati e li hanno fatti sentire finalmente a casa. Chissà se avevano mai provato queste emozioni.

Adesso i cani sono ospitati nel rifugio insieme a tutti gli altri animali che i volontari salvano dalla strada, dando loro una seconda opportunità di vita, che gli è stata negata prima da persone senza scrupoli.

Ovviamente appena si potrà, i cani, come tutti gli altri, saranno messi in adozione. Chissà se la coppia è stata individuata e punita a dovere per quello che ha fatto!