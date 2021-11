Le immagini del gatto Mr Suzy e di una ragazza di nome Soy hanno scaldato il cuore di migliaia di utenti sul web. La ragazza è stata ripresa dale telecamere di sorveglianza di un asilo resort per animali, durante uno dei suoi turni.

Di sicuro non si può dire che Soy non prenda seriamente il suo lavoro. Di recente, l’Olde Towne Pet Resort in Virginia ha voluto diffondere un filmato sui social, per mostrare al mondo quello che ha fatto questa ragazza.

Stava uscendo da una stanza dove c’erano diversi gatti, quando Mr Suzy si è avvicinato a lei in cerca di attenzioni.

Si è avvicinato e si è aggrappato a me. Così l’ho preso e l’ho stretto per un po’ tra le mie braccia. C’era la musica e mi sono lasciata un po’ trasportare…

Una telecamera nell’angolo della stanza ha catturato quello che è successo dopo, che è stato condiviso in un tweet e poi ha fatto il giro del mondo. Non è difficile capire il motivo per il quale il filmato è diventato virale!

Lo fa ogni giorno, balla con loro. Ama confortare gli animali e vuole che si sentano amati, non solo dai loro proprietari.

Il video di Mr Suzy e Soy

Migliaia di persone hanno condiviso il video, come esempio per tutti coloro che si prendono cura di un amico a quattro zampe.

Soy è stata definita come un’eroina ed ha ricevuto tantissimi messaggi di ringraziamento. La ragazza ha raccontato che lei mette tutta se stessa nel suo lavoro e che non lo fa per ottenere fama, ma perché sa che quegli animali, lasciati per un breve periodo in un asilo, possono sentirsi abbandonati dalle loro famiglie. Lei cerca di farli sentire amati e al sicuro, finché non vengono riconsegnati tra le braccia delle persone che amano.

Una scena bellissima, in grado di scaldare anche il cuore più duro!