Terremoto, cane veglia le macerie della sua casa: lo straziante video

Le tristi immagini arrivano dalla Croazia e stanno commuovendo il mondo intero. Dopo il violento terremoto, un cane veglia le macerie della sua casa. Durante le riprese, le emittenti del posto, hanno ripreso l’animale sofferente e sdraiato sui resti di quello che una volta era il suo posto sicuro. Nel giro di poche ore, le foto si sono diffuse in tutto il mondo.

Dopo la catastrofe, sono molti gli animali che hanno perso tutto, casa e famiglia e che ora si ritrovano al freddo, senza un posto in cui ripararsi. Così come sono molti gli sfollati registrati.

La fotografia arriva dal villaggio di Majiske Poljane, nella Croazia Centrale. Uno dei posti più colpiti dal terremoto. Lo scorso 2 gennaio, è stato proclamato lutto nazionale nel paese, per commemorare le vittime del terremoto. Dopo una scossa con magnitudo 6.4, interi centri abitati sono ora devastati. I morti registrati sono circa sette, circa una trentina di feriti e migliaia di sfollati. Persone che non hanno più una casa e hanno perso ogni loro bene, così come ogni loro ricordo.

Immagini che fanno tornare alla mente il terremoto di Amatrice, le macerie, i cani senza più una casa e senza più la loro famiglia. Fortunatamente ci sono associazioni che lottano per salvare gli amici animali e per regalare loro una seconda possibilità di vita. Ma le foto di questo cane, ci fanno fermare a riflettere su ciò che abbiamo e ciò che potremmo perdere.

Cane veglia le macerie della sua casa: il video

Jutro poslije u Majskim Poljanama, tužnog psa, Tomislava i njegove konje snimio je @Elvir_Mesanovic @N1infoZG pic.twitter.com/tKxDVUIiuO — Domagoj Novokmet (@DomagojNovokmet) December 30, 2020 Credit video:@DomagojNovokmet – Twitter

Dopo che la sua casa è crollata, non aveva motivo di andare via, perché tutto ciò che amava era lì, anche se distrutto. Così ha scelto di continuare a proteggerla, forse sperando che la sua famiglia tornasse a prendere lui e i resti della sua casa. Purtroppo non si hanno molte notizie su questo cane, anche il suo nome è sconosciuto, ma le sue immagini sono diventate virali.