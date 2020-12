Terremoto di magnitudo Mwp 6.4 avvertito anche in Italia, paura tra i residenti

Edifici crollati e tanta paura tra i residenti: ecco cosa sta succedendo in Croazia

Un terremoto di magnitudo Mwp 6.4 è avvenuto il 29 dicembre 2020 alle 12:19 ora italiana in Croatia. Non ci sono ancora molte notizie di danni o decessi anche alcuni quotidiani hanno parlato di una persona morta. Il sisma è stato avvertito anche in Italia.

Le coordinate geografiche del terremoto in Croazia sono (lat, lon) 45.42, 16.22 ad una profondità di 10 km. I dati sono stati registrati dalla sala Sismica INGV-Roma. La magnitudo, secondo i primi rilevamenti, sarebbe di 6.4 su scala Richter.

La regione mediterranea è nota per essere sismicamente attiva a causa della convergenza verso nord della placca eurasiatica rispetto alla placca africana. Infatti, i più alti tassi di sismicità nella regione mediterranea si trovano lungo la zona di faglia dell’Anatolia settentrionale della Turchia occidentale, lungo la zona di subduzione ellenica della Grecia meridionale, e la zona di subduzione calabrese dell’Italia meridionale.

Per questo motivo, gli alti tassi locali di convergenza nella zona di subduzione ellenica sono da sempre associati alla diffusione del retroarco in tutta la Grecia e nella Turchia occidentale al di sopra della crosta oceanica mediterranea in subduzione.

La regione del Mar di Marmara è conosciuta dai sismologi come una zona di transizione tra la faglia dell’Anatolia settentrionale, a est e il regime estensionale, a ovest.

Il terremoto di Zagabria è stato avvertito anche in Italia, a Bologna, Trieste, Padova e Verona, in Abruzzo e nelle Marche e ha spaventato non poco i residenti.

La stampa locale parla di un decesso e di ingenti danni e crolli a Petrinja, una città croata. La zona era stata già teatro di tre violenti scosse nella giornata di ieri con una magnitudo di 5.2, 4.7 e 4.1 su scala Richter.

Articolo in aggiornamento…