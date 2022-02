Texas, Mary Harrison uccide il marito per difendere il gatto dai ripetuti maltrattamenti: la vicenda

Una vicenda che ha dell’incredibile è avvenuta poco tempo fa in un piccolo paese che si trova in Texas. Una donna, chiamata Mary Harrison, ha ucciso il marito per difendere il suo gatto. Lo maltrattava e lo trascurava continuamente. La sua amica umana, non potendone più, ha deciso di ucciderlo.

In tanti si sono schierati in sua difesa. Infatti hanno anche avviato una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFoundMe, per pagare tutte le spese legali.

Mary è una donna di soli 47 anni, che era sposata con il marito da ormai diversi anni. Ha deciso di adottare un gattino dal rifugio della sua città, perché era felice di avere un animale in casa.

L’uomo però, non era del suo stesso parere. Di conseguenza maltrattava continuamente il piccolo a quattro zampe. Per la ragazza, vedere cosa era costretto a subire era davvero straziante. Ogni volta provava sempre a difenderlo.

Un giorno il gatto è riuscito a fuggire. L’amica umana ovviamente era spaventata ed ha iniziato a cercarlo per tutto il quartiere. Voleva riabbracciarlo il prima possibile.

Un suo vicino di casa è presto intervenuto per aiutarla ed ha avvisato Mary di averlo visto dall’altra parte della città. La donna è subito andata a vedere e per fortuna ha avuto la possibilità di riabbracciare il suo amato gattino.

Cosa è successo dopo che Mary Harrison ha riportato a casa il gatto

La donna credeva che in quei giorni in cui il piccolo era rimasto fuori casa, il marito avrebbe cambiato il suo atteggiamento. Però non è stato così. L’uomo dopo aver rivisto il gatto, lo ha sottoposto di nuovo a tutte quelle cattiverie.

Mary a quel punto, non riusciva più a sopportare la situazione. Ha preso una pistola ed ha sparato al marito per difendere il suo animale. Subito dopo ha chiamato le forze dell’ordine ed ha confessato l’omicidio. La donna però non credeva che l’avrebbero arrestata. Ecco il video di ciò che è successo di seguito:

In tanti si sono divisi su questa vicenda. Alcuni pensano che la donna abbia ragione ed infatti, hanno anche organizzato delle raccolte fondi per pagare le sue spese mediche. Altri invece, pensano che debba pagare per aver ucciso il marito.