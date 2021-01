Una vicenda che ha fatto sorridere migliaia di persone è avvenuta poche settimane fa. Una gattina chiamata Thailandia è scomparsa della sua abitazione per 3 giorni e quando è tornata, la sua amica umana ha scoperto che doveva pagare il suo debito. L’accaduto è diventato presto virale sul web.

Zia May ha adottato la piccola a quattro zampe quando aveva solamente pochi mesi di vita. Si è innamorata della sua dolcezza e della sua vivacità.

In quegli anni Thailandia è diventata molto conosciuta in tutto il quartiere. La gatta ha sempre amato andare in giro e fare amicizia con tutti gli abitanti del posto.

La donna, infatti, ogni volta che usciva non si preoccupava affatto, poiché sapeva che sarebbe tornata nel giro di poche ore. Lo ha sempre fatto sin da quando era piccola e fino a quel momento non era mai accaduto nulla di insolito.

Un giorno è avvenuto il dramma che ha scosso l’amica umana. La gattina era uscita dalla casa, proprio come faceva sempre. La signora all’ora di cena, ha preparato il suo pasto e lo ha messo al solito posto, ma non vedendola tornare all’orario stabilito, ha iniziato a spaventarsi.

Zia May per questo ha deciso di fare un giro nel quartiere per vedere se qualcuno avesse sue notizie. Ma tutti le hanno detto di averla vista passare, ma di non sapere dove fosse finita.

Il ritorno di Thailandia

Esattamente 3 giorni dopo la misteriosa scomparsa, l’amica umana ha scoperto dove era finita la sua amica a quattro zampe. È proprio a quel punto che ha scoperto che aveva un debito con un commerciante della zona.

Thailandia è tornata a casa accompagnata da un uomo. Quest’ultimo ha detto alla donna che la piccola aveva rubato dei pesci dal suo negozio, per tutti e 3 i giorni.

Per questo Zia May è stata costretta a pagare tutto il cibo che la gattina aveva preso. La vicenda è diventata virale sul web e tutti sono rimasti stupiti dall’incredibile evento. Sono rimasti a bocca aperta soprattutto dalla furbizia della piccola Thailandia.