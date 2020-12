Sono stati anni lunghi e tristi per una coppia. Purtroppo il loro amato gatto Benny, è scomparso dal giardino della loro abitazione e per 7 lunghi anni, non hanno mai avuto informazioni su di lui. Hanno pubblicato diversi appelli sul web, ma avevano ormai perso ogni speranza di poterlo rivedere.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre. Nancy e Dave Bryant erano in casa e con loro c’erano anche i loro nipoti.

Il gattino era nel cortile, per fare una passeggiata. Lo faceva sempre e fino a quel momento non era mai accaduto nulla di insolito.

All’improvviso quando i suoi amici umani sono usciti per controllare, hanno scoperto che era scomparso nel nulla. I due signori hanno provato a cercarlo per tutto il quartiere, ma nessuno aveva sue notizie. Tutta la gente del posto non lo aveva visto passare.

La coppia ha passato giorni a girare in tutta la zona. La figlia ha pubblicato diversi appelli sul web e loro hanno anche tappezzato la città di volantini. Desideravano solo poterlo riabbracciare il prima possibile.

Nonostante i loro disperati tentativi, purtroppo nessuno aveva notizie del piccolo Benny. Era scomparso nel nulla e la famiglia umana era disperata. Erano preoccupati, poiché avevano paura che gli fosse accaduto qualcosa di brutto.

Il ritrovamento di Benny

Un giorno, esattamente 7 anni dopo la drammatica vicenda, un gruppo di volontari hanno trovato il gattino, che viveva in strada. Le sue condizioni erano molto gravi ed è per questo che hanno deciso di portarlo nel rifugio di New Hampshire SPCA.

Il medico dopo la visita, lo ha sottoposto ad una cura e a diversi trattamenti. Inoltre, poco dopo ha anche scoperto che aveva il microchip. Era intestato alla sua vecchia amica umana ed infatti quest’ultima, quando ha saputo la bellissima notizia, ha avvisato in fretta Dave e Nancy.

I due signori nel sentire quelle parole, sono saliti subito in auto e sono andati nel rifugio. Il gatto quando li ha visti, li ha riconosciuti immediatamente ed infatti, nonostante fossero passati 7 lunghi anni, è saltato praticamente tra le loro braccia. La donna in un’intervista, ha raccontato che per lei si è trattato di un vero e proprio miracolo di Natale.