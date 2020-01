Tintín, il cane disabile abbandonato a São Leopoldo, ha molte richieste di adozione Potrebbe avere presto una famiglia Tintín, il cane disabile abbandonato a São Leopoldo; il cucciolo ha molte richieste di adozione e presto avrà una casa

Buone notizie per Tintín, il cane disabile abbandonato a São Leopoldo. Il cucciolone ha ricevuto tantissime richieste di adozione, alcune anche da personaggi molto famosi del mondo della tv e dello spettacolo. A breve, dunque, TinTìn avrà una casa. Qui sotto potete vedere il momento esatto in cui la donna lo aveva abbandonato.

Ricordi la storia dolorosa e oltraggiosa del cagnolino Tintin? Questo simpatico e innocente animaletto senza le zampe anteriori è stato gettato in strada mentre cercava disperatamente di seguire la sua proprietaria. Poi si è saputo che il cane è stato abbandonato due volte lo stesso giorno da due persone diverse nella città di São Leopoldo, in Brasile: la donna e suo marito. Adesso per lui ci sono buone novità: ha ricevuto tantissime richieste di adozione che sono valutate dai volontari che si occupano di lui. Tra queste c’è anche una richiesta da parte di un famoso presentatore televisivo locale, Tatá Werneck. Lui stesso ha scritto al rifugio dicendo di essere interessato ad offrire una famiglia a Tintìn.

Ora la coppia che lo ha abbandonato dovrà spiegare il motivo della loro azione riprovevole. Pensando che nessuno li stesse guardando, quel giorno afoso, entrambi decisero di causare un danno irreversibile a questo cucciolo che, come ricorderemo, è nato con disabilità e non ha le sue due zampe anteriori.

Secondo Anderson Ribeiro, un membro del Segretariato Comunale per la Protezione degli Animali (Sempa), la donna e il suo partner risponderanno alle accuse davanti al Ministero Pubblico e al Segretariato Comunale dell’Ambiente di São Leopoldo per il crimine di maltrattamento e abbandono di animali.

In una pubblicazione del Segretariato Comunale dell’Ambiente di Sao Leopoldo si legge questo invito:

“Chiediamo a tutti di iniziare a pensare di più ai propri animali domestici, non di abbandonarli. Non se lo meritano, è traumatico, crudele ed è un crimine punibile per legge! Se vedi qualcuno che lo fa, segnalalo alle autorità competenti!”

Intanto vi invitiamo a guardare TinTìn che sta facendo amicizia con un volontario che si occupa di lui.

Notícias do Tintim Notícias do Tintim ❤️O cãozinho deficiente que havia sido abandonado duas vezes no mesmo dia em São Leopoldo está bem, sob os cuidados da Secretaria Municipal de Proteção Animal (Sempa). No local, ele foi batizado de Tintim e está sendo bastante mimado, recebendo muito amor e carinho dos funcionários. O secretário Anderson Ribeiro explica que o animalzinho será colocado para adoção, mas só será entregue a quem realmente goste e respeite os animais e que se comprometa com os cuidados. Gepostet von Jornal VS am Freitag, 3. Januar 2020

La sua vicenda aveva fatto indignare il mondo intero.