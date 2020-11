Titan è un simpatico cagnolone diventato famoso sul web per via della sua incredibile pigrizia! La sua famiglia lo ha adottato lo scorso agosto, dal rifugio Furry Friends Animal Refuge. Dal suo arrivo in casa, i suoi nuovi genitori umani si sono divertiti ad imparare a conoscere ogni suo comportamento, ma c’è n’è uno davvero bizzarro… Ogni volta che Titan vede le scale, finge di zoppicare!

Credit: NATALIE BRETEY

Deve salutare tutti quando usciamo. Tutti sono suoi amici. Ama essere un bambino grande e amichevole, ma è anche molto testardo. Quando lo portiamo a passeggio e prendiamo un sentiero diverso da quello che desidera lui, si ferma. Dobbiamo fare ciò che dice lui!

Credit: NATALIE BRETEY

Oggi Titan ha sette anni e purtroppo ha qualche problemino di salute. Ha delle ulcere croniche ad un orecchio e una lieve displasia dell’anca. Ci siamo sempre preoccupati di come avrebbe fatto ad usare le scale e raggiungere il piano superiore della nostra casa. Poi abbiamo capito che la soluzione l’aveva trovata da solo e non dipendeva dall’anca, ma semplicemente dalla sua pigrizia!

La reazione di Titan davanti alle scale

Credit: NATALIE BRETEY

Titan odia le scale e ogni volta che le vede, si ferma e si rifiuta di salirle. Non esiste modo per convincerlo. A volte, il cane finge di farsi male e di zoppicare, pur di convincere il suo papà a prenderlo in braccio e portarlo fin su!

La prima volta ha iniziato a zoppicare ed ho creduto fosse inciampato. Mi guardava con la sua zampa che penzolava, così ho chiamato subito mio marito. Lo ha preso in braccio e una volta su, lo ha adagiato a terra. Indovinate? Non zoppicava più! Da quel giorno, ha iniziato a farlo ogni volta che vedeva le scale!

Credit video: Funny Videos – Youtube

Nonostante la sua pigrizia, la sua testardaggine e i sui imbrogli, la sua famiglia lo ama esattamente per come è, così come ama prenderlo in braccio e portarlo per le scale.