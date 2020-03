Tonka, il cane Alaskan Malamute indignato dopo il bagno (VIDEO) Tonka, il cane Alaskan Malamute indignato con la proprietaria perché costretto a fare il bagno: il video della sua reazione ha fatto il giro dei social

Si chiama Tonka il cane protagonista della storia e del video di oggi ed è un Alaskan Malamute davvero molto permaloso. Ed è proprio grazie al suo carattere così permaloso che è diventato famoso sul web. Il suo video, infatti, ha fatto in pochissimo tempo il giro dei social.

Chiunque di voi abbia un amico a quattro zampe a fagli compagnia nella propria vita, sa benissimo che stiamo parlando di animali che possono davvero essere molto permalosi. Quante volte avete sgridato il vostro cane e lui per un po’ di tempo vi ha tenuto il muso?

O magari lo avete portato dal veterinario e per qualche ora lui vi ha ignorato. Oppure, come in questo caso, gli avete fatto il temibile bagno. Sicuramente è risaputo che i nostri amici a quattro zampe non sono dei grandi amanti dell’acqua.

O meglio, lo sono ma solo alle loro condizioni. Perché se c’è una pozzanghera per la strada, state sicuri che loro vorranno passarci sopra. Se c’è del fango in giardino, sicuramente loro vorranno rotolarcisi sopra. O se piove poco importa, alla passeggiata non si rinuncia (tranne alcuni rari casi).

Ma se c’è da fare il bagno, allora ecco che l’acqua diventa il nemico numero uno dei nostri amici a quattro zampe. E sappiamo bene che riuscire a lavare i nostri cani è una dura lotta. E lo dimostra anche il video del cane Tonka, l’Alaskan Malamute che proprio non voleva lavarsi.

Però poco prima del bagno era stato ben felice di buttarsi nella piscina della sua abitazione per rinfrescarsi un po’. Ed in seguito al suo gesto, la sua proprietaria ha deciso di fargli un bel bagno per lavare via il cloro della piscina.

Ma Tonka non è stato felice della scelta. E la sua reazione indignata ripresa nelle immagini che stiamo per mostrarvi lo dimostra alla grande. Ecco quindi il video di Tonka, il cane Alaskan Malamute arrabbiato con la proprietaria che ha deciso di farli il bagno.

