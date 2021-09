Quando la coppia ha visto che un topolino si era intrufolato nell'auto, non sapeva minimamente come ci fosse finito

Siete pronti a sorridere? Oggi vogliamo raccontarvi la simpatica storia di un topolino, che ha deciso di approfittare del passaggio di un’amorevole coppia. Un ragazzo ed una ragazza avevano appena parcheggiato la loro auto fuori ad un supermercato ed erano seduti all’interno della loro vettura, mentre stavano discutendo su ciò che avrebbero dovuto acquistare.

All’improvviso, si sono resi conto di non essere da soli. Un topolino era appeso nella parte anteriore della loro auto e la coppia è rimasta scioccata quando ha realizzato che era rimasto lì per tutto il tragitto.

Sembrava che si stesse rilassando, impegnato ad esplorare il parabrezza e l’area del cofano. Non credo che si sia reso conto che c’eravamo noi all’interno della sua giostra.

Il viaggio verso il supermercato è durato soltanto cinque minuti e, fortunatamente, il topolino non era rimasto a lungo sul parabrezza.

Quando l’ho visto ero per lo più sbalordita. Vivo in città e i roditori non mi spaventa, né infastidiscono. Devo ammettere che l’ho trovato davvero adorabile. Forse il topo si era intrufolato dai meccanismi interni dell’auto, motivo per il quale non ci siamo accorti prima della sua presenza. Una volta che abbiamo parcheggiato, deve aver deciso di fare la sua entrata in scena.

I due ragazzi hanno pensato di aprire il cofano per controllare gli angoli e le fessure e l’eventuale presenza di un nido, ma non hanno trovato nulla. Non sapendo come comportarsi, la coppia ha pensato di utilizzare dei sacchetti di plastica per portare l’animaletto al sicuro.

Il topolino è di nuovo libero

Forse ho un talento nascosto e sono una sussurratrice di topi. Non appena ho aperto la busta, il topolino è entrato all’interno.

A quel punto, la ragazza ha camminato per un po’ verso un’area boschiva poco distante dal parcheggio. Poi ha lasciato la busta aperta a terra e ha permesso al piccolo roditore di uscire fuori.

Dopo aver annusato un po’ in giro, il topo ha capito di essere libero ed è corso via.

È stata un’esperienza che certamente non capita ogni giorno. Ma siamo felici di averla vissuta e di averla potuta condividere con gli amici e con tutti voi.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: