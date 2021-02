Topo in studio al Gf Vip, Alfonso Signorini scappa via terrorizzato: “Sto male, manda la pubblicità”

Attimi di panico ieri sera nel corso della puntata del Grande Fratello Vip quando un topo è apparso in studio causando il fuggi fuggi generale, in primis del conduttore Alfonso Signorini. In realtà si è trattato di uno scherzo fatto ad arte dalla produzione. Il conduttore era sul palco e stava lanciando un servizio quando improvvisamente i presenti in studio hanno iniziato ad urlare, fino a quando Alfonso Signorini non si è voltato ed ha notato sul palco un topo giocattolo.

Fonte: Mediaset

Alla vista dell’animale è scappato dietro le quinte a gambe levate e soltanto fuori dallo studio si è reso conto di esser stato vittima di uno scherzo. Scherzo non preso benissimo dal conduttore che ha rimproverato la produzione dimostrando di essere sensibile al tema. Tutto era partito dal dubbio se ci fosse realmente un topo nella casa del Grande Fratello Vip. Questa settimana infatti un video circolato in rete mostrava qualcosa di bianco muoversi sul pavimento di una delle camere da letto.

Topo in studio al Gf Vip, Alfonso Signorini chiede di mandare la pubblicità

Se n’è parlato nel corso della puntata con Signorini che ha detto scherzando: “Si, ci sono i topi in casa”. In realtà la produzione ha spiegato l’accaduto attribuendo il tutto ad uno strano effetto di luci:

“Non era un topo, era la piuma di una coperta” – hanno detto dalla produzione.

A dire il contrario la contessa Patrizia De Blanck. Secondo lei non si trattava di una piuma ma davvero di un topo. La contessa ha raccontato di aver dormito da sola in una camera adiacente la casa e secondo lei nella sua stanza entrò davvero un topo.

“Non era una piuma, era un topo bianco. Io ne avevo uno nero nella mia camera” – ha svelato in diretta. Insomma il mistero continua.