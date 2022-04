Si chiama Toquinho ed è un cane paraplegico che con la sua storia ha conquistato tutti quanti. Ha vinto infatti un concorso per posare su un murales che ora sorge all’interno di un viadotto di Porto Alegre, città del Brasile, capitale dello Stato del Rio Grande do Sul, sulla Lagoa dos Patos. Adesso con la sua vitalità e il suo spirito allegro rende felici tutti quelli che passano di lì.

Siamo davanti al Viaduto Tiradentes, che si trova in Avenida Silva Só, a Porto Alegre: qui sorge un bellissimo murales, realizzato grazie all’impegno di un ospedale veterinario che appartiene al gruppo WeVet che ha deciso di riqualificare questa zona.

Protagonista del bellissimo disegno Toquinho, un cane paraplegico di 8 anni, scelto come protagonista di un dipinto che lo ritrae in tutta la sua essenza: nonostante le sue condizioni di salute è un cane allegro, sempre desideroso di giocare e di stare con i suoi amici.

Toquinho è famoso sui social per una pagina su Instagram da migliaia di follower. Spesso è impegnato in cause di beneficenza per sostenere altri animali con bisogni speciali. Ed è anche protagonista di una campagna volta a incentivare le donazioni per acquistare sedie a rotelle per cani con difficoltà.

Secondo quanto riportato da Mariana Brino, medico veterinario e mamma umana di Toquinho, grazie al suo impegno sono già stati donati 15 seggiolini auto Projeto, delle sedie speciali per cani che non hanno la mobilità delle zampe.

Toquinho il cane paraplegico che ispira ad aiutare i cuccioli con bisogni speciali

Qualcuno aveva abbandonato il cane nella clinica dove lavora la veterinaria. I medici hanno tentato con interventi chirurgici di stabilizzare la colonna vertebrale rotta a metà, ma non ha mai recuperato le zampe posteriori.

Nessuno sa cosa gli sia successo, ma oggi grazie a una sedia a rotelle può muoversi. E grazie alla sua popolarità è anche diventato protagonista di un murales. I responsabili del progetto spiegano: