Il cane abbandonato dai proprietari torna ogni giorno nell’abitazione che aveva condiviso con la famiglia che se n’è andata senza portarlo con se. La casa è allagata, ma lui torna nonostante le difficoltà di un paese che deve fare i conti con l’alluvione. Alcuni soccorritori hanno raccontato la sua storia.

Fonte Pixabay

Il cagnolino non si è rassegnato al fatto di essere stato abbandonato dalla sua famiglia. Lui che è sempre stato così fedele e leale, trattato come una pezza da piedi, un rifiuto da buttare via, un oggetto che non serve più.

Siamo nella zona di Tabasco, in Messico, interessata in questi ultimi giorni da piogge torrenziali che hanno provocato alluvioni che hanno messo in ginocchio la popolazione intera. E anche gli animali.

Alcuni volontari, che si occupano di monitorare le strade per aiutare chiunque sia in difficoltà, bipedi o quadrupedi che siano, si sono imbattuti in questa storia davvero molto commovente.

Ogni giorno un cane stava sulle zampe posteriori a guardare all’interno di una casa sommersa dall’acqua. Non si rassegnava al fatto di essere stato abbandonato. E ogni giorno tornava davanti alla porta di quella che un tempo era stata la sua dimora, sperando che i proprietari tornassero per vivere ancora con loro.

I proprietari, invece, se n’erano andati. E lo avevano lasciato lì da solo, legato alla porta. Nessuno sa il perché di questo abbandono.

I volontari del Movimento messicano e internazionale degli animali hanno soccorso Maximo, questo il suo nome. E per tre volte è scappato dal rifugio per tornare alla sua casa.

Cane abbandonato dai proprietari torna sempre a casa sua

Per i soccorritori è una grande tragedia: si sarebbe lasciato morire per quei proprietari che lo hanno lasciato.

Fonte YouTube Alejandro Basulto Cruzat

Maximo è solo uno dei tanti cani a cui nessuno pensa più. Speriamo che possa trovare una nuova famiglia. E che questa volta sia davvero per sempre.