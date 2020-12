Il cane alano dorme in un posto davvero insolito per un animale della sua razza. E della sua stazza, soprattutto. Eppure il proprietario quando è tornato a casa lo ha trovato a riposare tranquillo e beato sopra la sua amaca. Sembrava davvero rilassato e felice lì sopra, nonostante non proprio riuscisse a starci tutto.

Fonte YouTube João Carlos

Questa è la storia di Nile, un bellissimo alano che vive felice e gioioso insieme alla sua famiglia umana. È molto dolce e tenero, calmo e pacato, ma un giorno ha stupito il suo miglior amico umano per il luogo che ha sceleto per riposare.

Ogni giorno quando il suo miglior amico umano torna a casa lo trova che dorme pacificamente nella sua amaca. La sua stazza è gigantesca, eppure non sempre infastidito da questa cosa: cerca comunque di rilassarsi su quel pezzo di stoffa.

Fonte YouTube João Carlos

Un giorno ha anche deciso di registrare un video in cui viene immortalato Nile che dorme, per poi condividere il filmato sui social network. E la bella scenetta, ovviamente, è diventata presto virale, per la dolcezza delle immagini.

Vedendo il proprietario che torna a casa dopo una lunga giornata di lavoro, Nile non si scompone. E continua a godersi il suo meritato riposo. Come è giusto che sia: si vede che quello è il momento del pisolino. Un momento assolutamente sacro.

Fonte Pixabay

Cane alano dorme beatamente sulla sua amaca: non è semplicemente adorabile?

A Nilo piace tanto dormire e riposare. Tanto che, a differenza di altri cani, nemmeno si scomoda di alzarsi dalla sua postazione per andare a salute il proprietario che è tornato a casa stanco.

Ma è giusto che sia così: anche i cani meritano il loro sano riposo, non vi pare?

Fonte YouTube João Carlos

Guardare questo cucciolo che dorme beato mette serenità nel cuore, non trovate?