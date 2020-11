La storia di un cucciolo chiamato Abe, è davvero triste. Purtroppo, nonostante fosse dolce e gentile con gli esseri umani, non riusciva a trovare una casa. Le persone lo riportavano sempre indietro, dopo soli due giorni. Con il passare del tempo, tutti avevano ormai perso le speranze.

CREDIT: FACEBOOK

Il cagnolino è stato trovato da un gruppo di volontari mentre vagava per la città. Con lui c’era anche un fratellino a quattro zampe.

Nel periodo in cui hanno vissuto da randagi, hanno instaurato un bel legame. Facevano il possibile per proteggersi a vicenda, ma soprattutto condividevano tutto il cibo che avevano a disposizione ed anche un posto caldo in cui rifugiarsi.

Abe e l’altro cucciolo, nonostante ciò che avevano vissuto, erano molto dolci e gentili. Amavano stare al centro dell’attenzione e soprattutto volevano sempre essere coccolati e protetti. Infatti i ragazzi, li hanno presi e portati in fretta nella clinica veterinaria, per tutte le cure necessarie.

CREDIT: FACEBOOK

Una famiglia amorevole si è presto fatta avanti per conoscerli e visto il legame che avevano instaurato, hanno deciso di adottarli entrambi. Tutti erano al settimo cielo per questo lieto fine, ma pochi giorni dopo è avvenuto qualcosa che ha spezzato i cuori dei ragazzi.

Abe non riusciva a trovare una famiglia

CREDIT: FACEBOOK

Quelle persone hanno riportato Abe nel rifugio, dicendo che non volevano più tenerlo. Pochi giorni dopo anche un altra coppia ha deciso di provare ad adottarlo, ma alla fine anche loro hanno deciso di riportarlo indietro. Hanno detto che era troppo vivace.

Uno dei volontari chiamato John, voleva capire meglio la situazione del cane. Infatti lo ha portato nella sua abitazione e sin da subito sia lui che la fidanzata, hanno fatto il possibile per farlo adattare. Nel giro di poche ore, hanno capito il motivo per cui non riusciva a trovare la famiglia perfetta per lui.

Abe distruggeva tutto ciò che trovava in giro. Ha rotto la sua cuccia, le scarpe del suo amico umano ed anche una maglia della ragazza. La coppia nonostante tutto, ha deciso di tenerlo lo stesso. Avevano solo bisogno di capire il motivo dietro questo suo comportamento. Ecco il video della storia di seguito:

CREDIT: THE DODO

Hanno deciso di portare il cucciolo da un addestratore, che li ha aiutati a tenerlo tranquillo. Infatti nel giro di poche settimane, non hanno più avuto problemi. John e la fidanzata hanno instaurato un rapporto molto speciale con il cane e quando era arrivato il momento di riportarlo al rifugio, hanno deciso di tenerlo per sempre. Non potevano più immaginare la loro vita senza di lui.