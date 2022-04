La torta per il gatto che festeggia il compleanno ha fatto il giro del mondo, grazie alle foto pubblicate online che hanno letteralmente conquistato la rete. Perché si fa presto a dire: voglio un dolce personalizzato per celebrare un giorno importante come quello della propria nascita. Ma qui stiamo parlando di un vero e proprio capolavoro per questo adorabile micio.

Il 5 febbraio scorso, Cris Mascarenhas, che vive a Pelotas, comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul, parte della mesoregione del Sudeste Rio-Grandense e della microregione di Pelotas, ha deciso di condividere online alcune foto che hanno fatto il giro del mondo.

Protagonista il suo gattino di nome Tom, che quel giorno festeggiava 2 anni di vita. Per l’occasione gli hanno fatto una torta speciale e hanno pubblicato gli scatti della festa in un gruppo Facebook dedicato a chi ama i gatti. E tutti sono andati letteralmente fuori di testa!

La donna ha voluto raccontare quanto è felice di poter condividere la sua vita ae la sua casa con quell’esserino tanto adorabile. Proprio lei è stata scelta, tra tante persone nel mondo, per potersi prendere cura di una creatura così perfetta.

Sono la mamma di un gattino così dolce, così affettuoso, così amichevole, così perfetto.

Questo il commento della mamma umana di Tom che ha deciso di pubblicare online gli scatti del micio in posa davanti alla sua torta di compleanno. Che è tale e quale a lui.

La torta per il gatto è personalizzata e semplicemente perfetta: è proprio uguale al piccolo Tom

Il decoro della torta è uguale al viso di Tom, con lo stesso colore del suo manto. Un omaggio a un gatto che ha conquistato tutti nel gruppo, con migliaia di like, commenti e tantissime condivisioni. La donna ha poi aggiunto: