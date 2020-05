Milano, volpe entra nel giardino di un’abitazione e si rifugia nella cuccia dei cani Milano, volpe entra nel giardino di una casa in città, salvata dai volontari

Un evento davvero incredibile è avvenuto nei giorni scorsi, una volpe che stava esplorando un quartiere, è stata attratta dall’odore del cibo o della spazzatura ed è entrata nel giardino di un’abitazione, ma quando si è resa conto della presenza dei due cani, era troppo tardi.

Una vicenda scioccante, ma che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi, grazie al tempestivo intervento degli esperti, sul luogo dell’accaduto.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, il fatto è avvenuto pochi giorni fa, in una villa a Buscate, un quartiere di Milano. L’animale ha sentito l’odore del cibo e per questo ha deciso di entrare nella recinzione.

Solo mentre era dentro si è resa conto, che nel giardino di quella casa c’erano due cani. Per questo motivo, si è spaventata ed ha deciso di rifugiarsi dentro la loro cuccia, sola ed impaurita.

Era terrorizzata ed è per questo che è stato chiesto l’intervento urgente dei volontari dell’Enpa di Milano. I ragazzi sono riusciti a prenderla ed alla fine è stata portata al Cras di Vanzago, per fare tutti gli accertamenti del caso.

Il presidente, Ermanno Giudici, sull’accaduto ha spiegato: “In questo periodo gli animali selvatici, approfittano della relativa calma del territorio dovuta al confinamento, per esplorare le zone, anche in prossimità dei luoghi urbani.

In questo caso la volpe potrebbe essere stata attratta dall’odore del cibo dei cani o dei rifiuti. Una volta entrata nel giardino però, la presenza dei cani l’ha messa in difficoltà. Sono davvero molti gli avvistamenti di animali selvatici vicini ai centri abitati: gli animali sono più tranquilli, meno spaventati e per questo vengono avvistati più frequentemente.

Non si tratta di nuovi arrivi, come qualcuno potrebbe supporre, ma di soggetti che già vivevano nei paraggi e che ore, complice la maggior tranquillità, sono più visibili. Per questo occorre avere, soprattutto se si è alla guida, una maggiore attenzione per evitare investimenti accidentali!”

Un evento incredibile, che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.