Cos'è la tracheite nel cane? Come riconoscerla e cosa fare in caso di sintomi

Avete mai sentito parlare di tracheite nel cane? Ogni proprietario tiene alla salute del proprio amico a quattro zampe, che per lui è come un figlio. Per questo, è molto importante conoscere i sintomi delle varie malattie e capire quando bisogna intervenire e quando è fondamentale richiedere l’intervento del veterinario.

Credit: pixabay.com

La tracheite è una delle infezioni più comuni, come lo è d’altronde anche negli esseri umani. Colpisce qualsiasi cane, indipendentemente dall’età o dalla razza. Come facciamo a capire se il nostro Fido ha la tracheite? Andiamo a vedere quali sintomi bisogna conoscere.

I sintomi della tracheite nel cane

Come primo sintomo che il nostro amico peloso presenterà, abbiamo il nervoso. Nervoso dovuto al fastidio e al dolore.

Partiamo con il dire, che la tracheite è un’infiammazione della trachea. Cos’è la trachea? È l’organo dell’apparato respiratorio che mette in comunicazione la laringe con la porzione iniziale dei bronchi.

A causa dei fattori esterni e delle infezioni, la trachea può irritarsi negli amici a quattro zampe, proprio come succede a noi esseri umani. La tracheite può essere leggera o cronica.

Credit: pixabay.com

Le cause dell’infiammazione possono essere diverse: infezioni virali, infezioni batteriche, agenti fisici o agenti chimici e anche malformazioni congenite.

Il sintomo principale della tracheite è la tosse. La tosse si presenta in forma più o meno forte, a seconda del grado di infezione. Un altro sintomo è la fuoriuscita del catarro, che spesso può essere scambiata per vomito. Tra gli altri sintomi, troviamo: posizione spesso raggomitolata, apatia, stanchezza, irrequietezza, suoni rochi, difficoltà a deglutire, inappetenza e strano modo di abbaiare.

Cosa fare se il nostro cane presenta tosse e gli altri sintomi?

Partiamo da presupposto che la tosse non è per forza segale di tracheite. La tosse è il sintomo di molte infezioni. Sarà il nostro veterinario, che dopo un’accurata visita, farà la giusta diagnosi.

Dopo la diagnosi, lo stesso medico ci indirizzerà verso la giusta terapia da seguire e verso la giusta dieta.

Credit: pixabay.com

Quando un amico a quattro zampe ha la tracheite, è sempre consigliata un’alimentazione a base di cibi molli e umidi, accompagnati dalla somministrazione di antibiotici e antiinfiammatori.

Un altro fattore molto importante per aiutare la tosse, è quello di preferire la pettorina al collare.