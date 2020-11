Questa è la storia di un povero cane abbandonato in un parco, che ha trovato rifugio qui dopo che la sua famiglia lo ha lasciato indietro. E qui ha trascorso sei mesi della sua vita, solo e triste, prima che una donna si imbattesse in lui. Portandolo via dalla strada e regalandogli una casa e una famiglia.

Siete pronti a leggere e condividere la storia del povero Brooky? Per fortuna è una storia a lieto fine, di quelle che ci fanno commuovere.

Brooky era stato lasciato indietro dalla sua famiglia. Avevano deciso che non avrebbe più fatto parte del loro nucleo famigliare. In strada il povero cane ha cercato riparo nell’unico posto trovato.

Il cane si è infatti rifugiato in un parco pubblico di Lima, in Perù. E qui ha vissuto per sei lunghissimi mesi, da solo, abbandonato da tutti. Chissà quante cose ha dovuto passare in quel parco.

Dopo sei mesi, però, finalmente qualcuno si è accorto di lui. Una donna passando nel parco si è resa conto di quella povera creatura che viveva di stenti. E non ha potuto voltarsi dall’altra parte. Dando al cucciolo una seconda possibilità di vita.

Hayde Saldana è il nome della donna solidale che si è commossa di fronte alle condizioni di vita e di salute di quel trovatello. E ha fatto di tutto per regalargli un’altra vita.

Fonte Pixabay

Cane abbandonato in un parco, l’incredibile trasformazione

Hayde Saldana ha preso il cane, gli ha fatto un bagno e gli ha dato da mangiare. E poi lo ha portato dal veterinario. Per fortuna stava bene, ma aveva bisogno di cure e di attenzioni. Da quel giorno la sua vita è decisamente cambiata.

Hayde Saldana ha mostrato le foto del barboncino completamente cambiato, invitando tutti a fare come lei e non voltarsi dall’altra parte.