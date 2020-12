Carson, il cane abbandonato dalla sua famiglia in un rifugio: si è nascosto in un angolo e ha iniziato a tremare

Quando la sua famiglia si è stancata di lui, lo ha abbandonato all’interno di un rifugio. Così Carson si è ritrovato solo e spaventato, in un luogo sconosciuto. Le sue condizioni non erano delle migliori, oltre a non volerlo più, quelle persone avevano anche smesso di prendersi cura di lui da diverso tempo.

Credit: The Dodo – YouTube

I volontari si sono resi conto che soffriva di diverse allergie, che gli avevano causato molti problemi alla pelle.

Nonostante il comportamento dolce dei ragazzi, Carson era confuso su cosa gli fosse accaduto e su dove si trovasse. Andò a nascondersi in un angolo e iniziò a tremare in modo incontrollabile.

Tremava così forte da spezzare il cuore di tutti.

Un gruppo di soccorso, il Philly Bully Team, ha letto la storia di Carson sui social ed ha deciso di fare qualcosa per migliorare la sua triste situazione.

Una volontaria di nome Lauren, si è recata al rifugio ed ha firmato tutte le carte per portare via il cucciolone. Lo ha fatto uscire da quel box e lo ha portato a casa sua. Sapeva che Carson aveva bisogno di sentirsi al sicuro e non sarebbe mai accaduto all’interno di un rifugio.

Credit: The Dodo – YouTube

La nuova vita di Carson

Dal momento in cui Carson è uscito dal rifugio e si è ritrovato a casa di Lauren, non ha mai smesso di ringraziare la sua salvatrice. Ha iniziato a seguirla ovunque. Tutto ciò che desiderava, era stare al suo fianco.

Credit: The Dodo – YouTube

Ho capito che aveva bisogno di essere confortato tutto il giorno ed è ciò che gli ho dato.

Credit: The Dodo – YouTube

L’intento della volontaria, era quello di ospitarlo e di cercargli una famiglia. Tra loro però si è instaurato un legame speciale, qualcosa che Lauren non aveva mai provato con altri animali. Così alla fine ha deciso di ufficializzare l’adozione e di tenerlo tra le sue braccia per sempre.