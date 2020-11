Questa storia ha come protagonista una donna che ama gli animali più della sua stessa vita. Il suo nome è Blaise Landry e vive in Louisiana. Ha iniziato a dedicare la sua vita ad aiutare i cani dei rifugi, quando ha scoperto dell’esistenza delle strutture kill. Per chi non ne è a conoscenza, in diverse parti del mondo, i rifugi devono spesso fare i conti con il sovraffollamento.

Credit: Blaise Landry / Facebook

Questo accade perché ci sono troppi abbandoni e troppi cani randagi. Per contrastare tale fenomeno, gli operatori dei rifugi fanno una lista di cani “non adottabili“. Coloro che mai troverebbero una famiglia. Si tratta di cani anziani o malati, ai quali un potenziale adottate, non rivolgerebbe mai lo sguardo.

Una volta finiti sulla black-list, questi cani hanno un tempo stabilito. Se non vengono adottati, si procede con l’eutanasia. Vengono soppressi per far spazio ad altri cani.

Blaise e la sua migliore amica, Emily Caro, visitano i rifugi del loro paese, con l’intento di rallegrare la vita di quei poveri amici a quattro zampe.

L’ultima sorpresa di Blaise Landry

Credit: Blaise Landry / Facebook

L’ultima visita di Blaise e della sua amica, è stata al Jefferson Parish Animal Shelter. Le due ragazze si sono presentate con scatoloni di pupazzi e dolci e hanno trascorso l’intera giornata a rendere felici i cani ospiti del rifugio. Un’avventura commovente per loro, ma anche per tutti i volontari della struttura.

Credit: Blaise Landry / Facebook

Basta guardare le immagini pubblicate sui social, per vedere la felicità negli occhi di questi cani. Le loro espressioni felici hanno fatto il giro del mondo!

Posted by Blaise Landry on Wednesday, September 9, 2020 Credit: Blaise Landry / Facebook

Questi animali trascorrono le loro vite confinati in un box di un rifugio. Continuano ad attendere una famiglia che li adotti. E purtroppo, per la maggior parte di loro, non accadrà mai. Sono animali con tanto amore da dare. Ed è per questo che questo angelo, non potendoli adottare tutti, fa del suo meglio per regalare loro un po’ di gioia.