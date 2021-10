Il treno fai da te per i gatti, per farli divertire a casa come se fossero al luna park, è un’idea semplicemente geniale. C’è un proprietario di mici che su TikTok ha pubblicato il video della sua creazione. Basta avere delle scatole di cartone, come quelle delle consegne di pacchi o delle scarpe, dove i felini adorano trascorrere ore. Peccato che però lui abbia avuto un intoppo.

Fonte foto da account TikTok sidoliveira5

Ad agosto un uomo brasiliano ha deciso di condividere sul social TikTok un modo divertente con cui aveva deciso di trascorrere la sua domenica. Con lui anche i sei gattini che condividono con la sua famiglia casa e vita. Ha deciso di costruire loro un bel trenino.

L’uomo ha preso una delle cose che i gatti amano di più in assoluto: le scatole di cartone. Ogni volta che ne arriva una in casa, loro si fiondano dentro e ci trascorrono gran parte della giornata, a oziare o a giocare. E a volte non aspettano nemmeno che venga svuotata dal suo contenuto, non è vero?

L’uomo ha lasciato correre la sua fantasia, cercando di intrattenere in qualche modo i gatti. Anche perché non aveva niente di meglio da fare. E così ha creato un trenino con quattro vagoni (le scatole di cartone) uniti da una fune.

Poi ha posizionato un gatto in ogni scatola. Due sono rimasti fuori a guardare, forse non avevano il biglietto per salire a bordo. Dopo averli accolti al suono di ‘Piuí Abacaxi‘ di Patati Patatá, li ha portati in giro per casa.

Fonte foto da account TikTok sidoliveira5

Treno fai da te per i gatti: bisogna migliorare il sistema di trasporto

Il video ha ricevuto oltre 288.000 visualizzazioni, 29.000 reazioni e migliaia di commenti, anche se il sistema di trasporto “su rotaie” deve essere leggermente migliorato.

Durante il viaggio c’è stato un piccolo problema, quando uno dei vagoni improvvisamente si è staccato dalla cordata, deragliando fuori dal percorso prestabilito. I mici erano un po’ frastornati per l’accaduto ma stanno tutti bene.