Il triste abbandono di un cane, chiamato Steve, ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Purtroppo le sue condizioni erano davvero critiche e stava soffrendo, a causa di una zampa rotta. I volontari ora si stanno occupando di lui e stanno facendo il possibile per donargli una seconda possibilità di vita.

Tutto è iniziato diverse settimane fa. Era un giorno come un altro per una donna del posto, che era uscita per andare a lavoro.

Alla fermata dell’autobus, si è trovata davanti ad una scena straziante, che non riuscirà a dimenticare per il resto della sua vita. Ha visto un cucciolo abbandonato, che era stato legato ad un palo.

La signora ha notato subito che non riusciva a poggiare a terra una delle sue zampette. Aveva qualcosa di strano e doveva capire meglio il motivo del suo sguardo triste e sofferente. Ha provato ad avvicinarsi a lui, ma Steve era molto spaventato.

In realtà lui desiderava solo poter tornare a casa con la sua famiglia umana, ma quelle persone hanno deciso di lasciarlo solo. Non volevano più occuparsi di lui ed abbandonarlo per loro era la soluzione più logica.

La donna ha allertato tempestivamente i volontari di RSPCA, che visto il suo drammatico racconto, sono andati sul posto nel giro di pochi minuti.

La strada per la guarigione di Steve

I ragazzi lo hanno portato in fretta nel loro rifugio e dopo la visita medica, hanno scoperto che la sua zampa era rotta. Per guarire doveva essere sottoposto ad un delicato intervento.

Era proprio questo il motivo delle sue atroci sofferenze. La sua strada per la guarigione era lunga ed in salita, ma i volontari non avevano intenzione di abbandonarlo. Infatti sin da subito si sono messi a lavoro per farlo tornare a stare bene.

Inoltre, hanno anche deciso di denunciare la vicenda alle forze dell’ordine, che ora stanno indagando sull’accaduto. I ragazzi vogliono trovare il responsabile di tale cattiveria, affinché paghi per ciò che ha fatto a questo piccolo a quattro zampe.