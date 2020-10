Non la volevano più, così l'hanno cacciata di casa e lasciata per strada; la triste storia della gatta Trixie

Trixie è un’anziana gatta abbandonata all’età di 15 anni dalla sua famiglia, per le strade della città. Era molto conosciuta nel quartiere, specialmente dalla sua vicina Denah che vive a sole poche case di distanza. La donna ha raccontato che il suo cane è da sempre innamorato dell’anziana micia e che da anni, passa ore a guardarla dalla finestra.

Credit: DENAH OF FRIENDS FOR LIFE RESCUE NETWORK

Trixie viveva nella sua casa, per questo mi ha sorpreso vederla per strada. Ho pensato fosse fuggita, così l’ho presa in braccio e l’ho riportata dalla sua famiglia.

Il giorno successivo la donna ha visto di nuovo la gatta per strada, che stava per essere investita da un’auto.

L’ho chiamata e lei è venuta da me. L’ho presa in braccio e ha subito iniziato a fare le fusa.

Denah, in quel momento, ha deciso di portare Trixie nel suo garage, per darle un po’ di cibo e un po’ di acqua. La gatta ha divorato tutto e poi è fuggita via.

Credit: DENAH OF FRIENDS FOR LIFE RESCUE NETWORK

Aveva troppa fame, era come se non mangiava da giorni. Qualcosa non andava, così ho deciso di chiamare l’associazione della città. I volontari hanno contattato la sua famiglia e quelle persone sono state felici di firmare tutti i moduli per cedere il gatto nelle loro mani.

Conoscendo la sfortunata decisione della famiglia del gattino, Denah è subito andata in strada per cercarla, l’ha presa in braccio e l’ha subito dal veterinario per un controllo.

Le mancavano i denti e non aveva artigli, quindi non era in grado di badare a se stessa per le strade della città. Era nervosa durante la visita, ma faceva le fusa perché c’ero io. Ho capito che si sentiva protetta.

Il 21esimo compleanno di Trixie

Credit: Al Rojo Vivo – YouTube

Oggi Trixie si trova ancora nel rifugio sotto controllo medico. Lo scorso 21 ottobre ha compiuto 21 anni e li ha festeggiati a casa di Denah, insieme a tutta la famiglia della donna.

È stata molto felice di ricevere il suo cibo preferito, di avere un letto comodo e di ricevere costanti carezze. Le sue fusa echeggiavano per tutta la stanza.

Credit: DENAH OF FRIENDS FOR LIFE RESCUE NETWORK

Quando Trixie sarà completamente guarita e pronta, i volontari le cercheranno una casa amorevole dove trascorrere i suoi ultimi anni, circondata da tanto amore.