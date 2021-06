Avete presente quei rompicapo che troviamo in rete e che ci fanno perdere la testa e anche il sonno? Ecco, oggi ne abbiamo un altro da proporvi, per sfidare i vostri amici a fare meglio. Chi aguzza prima l’impegno e trova l’orfano tra gli elefanti che si muovono in branco? Ti diamo un suggerimento: è di un’altra specie.

Questa volta il rompicapo ci porta ad ammirare tanti bei elefanti tutti insieme. Sembrano intenti a festeggiare un compleanno: chissà chi è che diventa più grande di un anno.

Sicuramente si ricorderà questo giorno per sempre, rammentando ogni singolo amico presente al party. Perché lo sappiamo tutti bene che gli elefanti hanno una memoria assolutamente di ferro.

Sono tanti gli invitati alla festa di compleanno tra animali, in questa illustrazione postata sui social che sta diventando virale su tutto il web.

Perché tutto questo successo? È presto detto: tra gli invitati c’è anche un animale, un piccolo cucciolo, che appartiene a una specie diversa.

Non è un elefante, anche se per trovarlo ci vuole un po’, anche perché non ti possiamo svelare che animale è, altrimenti dov’è il divertimento?

Trova l’orfano tra gli elefanti in soli 10 secondi, non di più

Ti diamo 10 secondi di tempo per trovare il cucciolo che gli elefanti hanno deciso di adottare anche se non appartiene alla loro specie.

I branchi di elefanti sono guidati dalle nonne e i cuccioli vengono controllati da tuti, anche gli orfani che nessuno si sogna di lasciare indietro.

In questo caso è l’orfano di un altro animale, ma poco importa.

Per la risoluzione del test hai solo 10 secondi: ricordati di attivare il timer.

Noi ancora non ti sveliamo niente.

Se hai bisogno di più tempo, usa il cronometro, così la sfida tra amici a chi fa prima è più divertente.

Ok, ci siamo.

Adesso possiamo dirti che animale è.

È un piccolo di rinoceronte nascosto in un branco di elefanti.

Lo hai trovato?

Ecco qui la risposta:

Tu quanto ci hai messo? E i tuoi amici?