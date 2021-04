Pamela è diventata nonna all’età di 34 anni ed è stata proprio lei ad annunciare la bellissima notizia sui social. Sua figlia Michelle, ha messo al mondo il suo bimbo questa settimana, all’ospedale di Marsala. Ora è considerata una delle nonne più giovani d’Italia, vista la sua età.

CREDIT: FACEBOOK

L’arrivo di un bambino per una famiglia è una vera benedizione. Porta gioia, amore ed allegria, nonostante i gravi problemi che la vita ci mette davanti.

Pamela ora è al settimo cielo per l’arrivo del piccolo ed ha voluto annunciare la bellissima notizia sul suo profilo Facebook, con un commovente messaggio. Sui social ha scritto:

Essere nonni non significa essere vecchi, significa essere stati benedetti con il regalo più bello che possa esistere. Se diventare nonni fosse una questione di scelta, consiglierei ad ognuno di voi di diventare nonni.

La giovane donna, inoltre, alla fine del suo post ci ha tenuto anche a ringraziare tutto il personale del reparto di Ginecologia, dell’ospedale Paolo Borsellino, di Marsala. Ha detto che vista la giovane età della figlia, si sono comportati molto bene con lei e l’hanno aiutata per tutto il tempo.

L’arrivo di questo piccolo ovviamente ha portato molta gioia nella vita di questa famiglia. La donna ora è considerata la nonna più giovane di Marsala ed una delle più giovani d’Italia.

Il post di Pamela per la figlia, poco prima del parto

Pamela è diventata mamma di Michelle quando aveva 18 anni. La ragazza ora ha 16 anni ed ovviamente quando ha avvisato i suoi cari di essere in dolce attesa, non tutti hanno condiviso la sua scelta.

Anche la madre in un primo momento era molto preoccupata per il piccolo e per la figlia. Però, pochi giorni prima del parto, ha deciso di pubblicare un messaggio su Facebook proprio per la 16enne. Ha scritto: