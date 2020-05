Trova un cane che chiede aiuto e fa una scoperta atroce Dopo aver salvato un cane dalla strada che chiedeva aiuto, fa una scoperta atroce che lo lascia senza parole

Questa è la storia di un povero cane che si trovava in difficoltà e che ha chiesto aiuto alla persona giusta, che lo ha salvato dalla strada e che gli ha permesso di sopravvivere. Il soccorritore, però, non si aspettava di trovarsi di fronte a una scoperta decisamente atroce.

Questo povero cagnolino deve aver visto un vero e proprio inferno. Quando il povero cucciolo si è ammalato, i suoi proprietari, persone prive di cuore e di un’anima, hanno deciso di abbandonarlo. Lo hanno lasciato nella periferia di una grande città, vicino a una strada molto trafficata. Non gli hanno lasciato ne cibo ne acqua.

Chissà quanti giorni è rimasto lì chiedendo aiuto a persone che non si sono accorte di lui. E delle sue condizioni drammatiche.

Il povero cane, infatti, era disidratato, aveva sete, era disorientato. Ed era anche molto spaventato. Una donna gentile lo ha visto e per fortuna non si è voltata dall’altra parte, come avranno fatto chissà quante persone. All’inizio l’animale era ovviamente scettico e pauroso di fronte a quella donna che non conosceva, ma poi si è affidato a lei e oggi sa di aver fatto la scelta giusta: perché la sua vita è totalmente cambiata.

Il cucciolo era triste, era sporco, era malnutrito e aveva una delle zampe posteriori rotta. Zoppicava e tentava di camminare, ma aveva tanto dolore. La donna lo ha preso, abbracciato e poi lo ha portato dal medico veterinario per una visita approfondita. Il cane aveva bisogno di un intervento: il recupero è stato lento, ma alla fine ce l’ha fatta, anche perché non era più solo, ma parte di una bella famiglia.

Adesso ha anche un miglior amico a quattrozampe, oltre a una mamma umana che si prende cura di lui ogni giorno.

Per fortuna la sua è davvero una storia a lieto fine!