Trova un povero piccolo esserino mentre camminava nel bosco ma guardandolo attentamente capisce che non si trattava di un cucciolo

Il povero cucciolo di volpe era appena venuto alla luce. Ancora non riusciva a vedere bene con i suoi piccoli occhietti. Ma era già solo al mondo e non sarebbe sopravvissuto se non avesse incontrato delle persone che di fatto lo hanno salvato. Nel bosco una coppia lo ha incontrato e da allora il cucciolo si è fidato solo più degli esseri umani.

Fonte Pixabay

L’animale selvatico aveva pochissimi giorni di vita. E vagava triste e solo in un bosco, sperando di sopravvivere. Ma come avrebbe potuto? Cercava da mangiare tra le foglie. Poi, all’improvviso, un miracolo: una coppia che si trovava a passeggiare da quelle parti si è accorta di lui.

La volpe ha capito che quegli esseri umani erano l’unica possibilità di salvarsi. E così ha iniziato a seguirli, chiedendo a loro aiuto. Ovviamente queste persone non si sono voltate dall’altra parte: era un cucciolo solo, malnutrito, senza possibilità di cibarsi, dovevano portarlo in salvo.

Fonte YouTube Rescue Animals

La coppia ha preso in braccio il cucciolo che tremava e lo ha coperto con un cappotto. Arrivati a casa lo hanno nutrito, ma non riusciva nemmeno a stare in piedi. Un bel bagno caldo e una coperta, ma anche l’amore di quelle due persone erano già tanto per lui.

La coppia ha portato il cucciolo dal veterinario. Era pieno di pulci. E pesava pochissimo, appena mezzo chilo. Aveva bisogno di molte cure ma aveva già trovato in quel bosco una famiglia disposta a prendersi cura di lui.

Fonte YouTube Rescue Animals

Una nuova famiglia per il cucciolo di volpe

A casa, oltre alla coppia di umani, ad aspettarlo c’erano un cucciolo di cane e un gatto che si sono presi cura del nuovo arrivato come se fosse un loro fratello.

Fonte YouTube Rescue Animals

Nel giro di poco è tornato a vivere. E ora non si separerebbe più dalla sua famiglia!