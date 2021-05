Trovano delle strane cose nella loro casa e capiscono di aver condiviso l’abitazione con ospiti indesiderati

Pochi vorrebbero avere come compagni di vita dei serpenti in casa

In Australia può capitare di condividere la propria casa con animali strani. Solo che quando questi coinquilini si rivelano essere dei serpenti in casa a pochi centimetri dai propri cari, ecco che un pochino è lecito allarmarsi. La famiglia in questione aveva sospettato che qualcosa non quadrasse quando si era accorta che in giro per casa c’erano delle pelli di serpenti.

Fonte Pixabay

Come sappiamo, i serpenti ciclicamente fanno la muta e lasciano la pelle vecchia dietro di sé, abbandonandola dove capita. Ovviamente la famiglia ha fatto subito 1+1. Se in casa trovo delle pelli di serpente, da qualche parte vicino di deve essere anche il rettile.

Così hanno deciso di contattare i Sunshine Coast Snake Catchers, un servizio di accalappia-serpenti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In un paese come l’Australia, dove ci sono parecchi serpenti (e molti anche velenosi), è fondamentale che ci siano servizi similari.

Gli esperti hanno così esaminato la casa e, negli spazi limitrofi al tetto, hanno effettivamente trovate delle pelli di serpente. Secondo le stime, in quella casa doveva esserci stati ad un certo punto diversi animali. Finita l’ispezione, infatti, hanno portato giù dal tetto almeno 30 pelli, ma se ne erano lasciate dietro un’altra ventina.

Non è ben chiaro se, nel momento dell’ispezione, fossero ancora in giro per la casa, ma di sicuro, a causa di quella scoperta scioccante, voleva dire che lo spazio vicino al tetto era stato un rifugio accogliente per diversi serpenti per un bel po’ di tempo.

Serpenti in casa, come ha reagito la famiglia?

Non si sa bene come abbiano preso la notizia gli adulti della famiglia in questione, ma pare che i bambini di casa siano stati entusiasti della scoperta. Inoltre, guardando le cose da un altro punto di vista, la loro presenza potrebbe essere stata d’aiuto alla famiglia.

I serpenti, infatti, fanno la muta quando crescono e crescono perché trovano abbastanza da mangiare. Visto il numero di mute lasciate alle spalle, vuol dire che questi serpenti hanno trovato un sacco di cose da mangiare in quella casa. Di sicuro hanno tenuto la casa libera dai topi, una sorta di controllo gratuito degli infestanti.