Diverse settimane fa, alcune persone dell’Indiana, hanno trovato una cagnolina abbandonata in un secchio della spazzatura. L’hanno portata al rifugio di Humane County di Madison ed i volontari hanno deciso di chiamarla Nestlè. Le sue condizioni erano molto gravi e nessuno sapeva se sarebbe riuscita a sopravvivere.

La cucciola aveva la pelliccia mancante su tutto il suo corpo ed il medico, quando l’ha visitata ha scoperto che era affetta dalla rogna.

Per questo motivo, la cagnolina aveva bisogno di molte cure antibiotiche, ma soprattutto di molti bagni curativi, che l’avrebbero aiutata a far guarire le ferite ed a far ricrescere il suo pelo.

Nestlè, durante i suoi giorni nella clinica veterinaria, stava soffrendo molto, nonostante le cure mediche a cui era sottoposta ed in più, aveva anche molta paura dei volontari.

I ragazzi per cercare di conquistare la sua fiducia hanno lavorato molto. Il suo breve passato non deve essere stato facile per lei, visto che alla fine è stata abbandonata in un cassonetto.

Nonostante la gravità della sua situazione, nessuna di quelle persone ha mai pensato di mollare e grazie al lavoro di squadra ed alle cure a cui l’ha sottoposta il medico, Nestlè è riuscita a guarire del tutto ed a trovare la fiducia in se stessa, che non aveva mai avuto.

Per cercare la sua famiglia perfetta, i volontari stanno aspettando ancora un po’, vogliono farla guarire definitivamente e soprattutto vogliono aspettare che tiri fuori la sua personalità.

La polizia, insieme alla gente del quartiere, sta facendo il possibile per trovare il responsabile dietro questo così terribile. Nessuno aveva mai visto una scena del genere e tutti infatti, ne sono rimasti sconvolti.

Tutti noi ci auguriamo che la persona che ha fatto questo venga trovata il prima possibile e paghi per la crudeltà a cui ha sottoposto la cagnolina. In più, ci auguriamo che Nestlè trovi la famiglia adatta a lei, che le doni l’amore e le cure di cui ha bisogno. Condividete questa storia con i vostri amici.

