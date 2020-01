Trovata cagnolina abbandonata in un secchio della spazzatura Trovata cagnolina abbandonata in un secchio della spazzatura, la polizia sta indagando

Un terribile abbandono è stato scoperto nei giorni scorsi, dietro un Walmart nell’Illinois. Dei cacciatori del posto, hanno trovato una piccola cagnolina, abbandonata dentro un secchio della spazzatura. Era stato sigillato, affinché perdesse la vita. Tutta la comunità è rimasta sconvolta da quanto accaduto ed ora si vuole trovare il responsabile.

In base alle informazioni che sono state rese note, era un giorno come gli altri per quei ragazzi, che erano usciti per fare delle commissioni in giro per la città.

Quando sono arrivati davanti al negozio, hanno subito notato quel cesto della spazzatura, poiché era chiuso in modo molto strano.

Aveva degli elastici intorno e nessuno ne aveva mai visto una del genere prima. Gli uomini si sono subito insospettiti e per questo, hanno deciso di aprirlo.

Proprio in quel momento, hanno fatto la terribile scoperta. Dentro quel cestino, c’era una cagnolina abbandonata, che aveva sicuramente pochi giorni di vita.

L’hanno portata subito al Metro East Humane Society, che sarebbe il rifugio della città, per controllare le sue condizioni di salute. Il medico dopo averla visitata, ha scoperto che nonostante tutto sta bene e che ha all’incirca sei o otto settimane.

Sul posto, è stato chiesto anche l’intervento degli agenti di polizia, che ora stanno lavorando per cercare di trovare il responsabile dietro questo terribile gesto. Tutti vogliono trovare la verità. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La cagnolina, ora, è ancora ricoverata nel rifugio e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. Ha già tirato fuori la sua personalità dolce e vivace. I ragazzi stanno aspettando ancora qualche settimana per iniziare a fare gli annunci per la sua adozione.

Noi ci auguriamo che arrivi presto la famiglia perfetta anche per questa dolce cucciola e che venga trovato il responsabile dietro il suo terribile abbandono.

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Il triste abbandono di Ruby e il suo salvataggio