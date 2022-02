Un uomo chiamato David ha voluto pubblicare sul web la storia dell’adozione della gattina Jackie, che è stata trovata su un ciglio della strada in gravi condizioni. Per fortuna la figlia è presto intervenuta e dopo 2 mesi di affidamento, hanno deciso di adottarla per sempre.

CREDIT: PIXABAY

Una storia che è diventata presto virale e che ha stupito migliaia di persone. In molti ora si sono complimentati con questa famiglia, per la loro bellissima iniziativa.

L’uomo ha raccontato che sua figlia Rebbecca era uscita per il quartiere, per fare una passeggiata con una sua amica. In giro tutto sembrava essere come gli altri giorni e non c’era nulla di strano.

Però, mentre camminavano, le due ragazze hanno notato qualcosa che si muoveva vicino un marciapiede. Non riuscivano a capire di cosa si trattasse, ma quando si sono avvicinate hanno fatto la triste scoperta.

CREDIT: FACEBOOK

Una gattina che aveva solamente pochi giorni di vita, era sola e triste sul ciglio della strada. Piangeva, perché desiderava poter ritrovare la sua mamma, ma della gatta non c’erano tracce.

Rebbecca non voleva lasciarla morire, poiché da sola non ce l’avrebbe mai fatta. Per questo ha deciso di portarla a casa con sé. Voleva aiutarla e soprattutto voleva donarle una seconda possibilità di vita.

La bellissima adozione della gattina Jackie

La ragazza per giorni l’ha nutrita con del latte nel biberon. L’ha portata dal veterinario e l’ha sottoposta a tutte le cure di cui aveva bisogno. Nonostante le difficoltà non si è mai arresa.

Rebbecca in due mesi ha instaurato un legame speciale con la piccola gattina. Infatti quando sembrava essere abbastanza grande da cercare la sua casa per sempre, ha capito che non poteva lasciarla andare.

CREDIT: FACEBOOK

La famiglia umana era felice di adottare per sempre Jackie, poiché si erano affezionati a lei e le erano rimasti vicino in attesa che crescesse. Oggi la piccola è felice della sua vita e se ce l’ha fatta è solo grazie a queste persone dal cuore enorme.