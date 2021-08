Heart è un maschio di pit bull che quando è stato trovato, era in condizioni davvero disperate. I volontari hanno voluto raccontare la sua storia per far conoscere a tutti la sua forza di volontà e la sua voglia di vivere. Le forze dell’ordine stanno anche indagando per riuscire a trovare i suoi ex proprietari, coloro che lo hanno sottoposto a tali cattiverie.

CREDIT: FACEBOOK

Episodi simili sono davvero difficili da raccontare, ma dobbiamo farlo affinché tutti riescano a capire in che situazioni sono costretti a vivere alcuni nostri amici a quattro zampe.

Heart è stato trovato abbandonato sul ciglio di una strada dai volontari di Animal Care and Control. Aveva molti tagli e ferite sul suo corpo. Si vedeva benissimo che stava soffrendo.

I ragazzi non potevano lasciarlo in quel posto, poiché non sarebbe riuscito a sopravvivere ancora a lungo. Per questo lo hanno portato subito nel loro rifugio. Il loro unico scopo era quello di aiutarlo.

CREDIT: FACEBOOK

Il veterinario lo ha sottoposto ad una visita di controllo ed è proprio a questo punto che è emersa la terribile verità. Heart non aveva solo delle ferite sul corpo, ma anche la lingua tagliata. Questo ovviamente gli provocava un dolore lancinante e difficile da sopportare.

Il medico lo ha dovuto sottoporre tempestivamente ad un delicato intervento. La strada per la guarigione del cucciolo era molto lunga e in salita, ma nessuno aveva intenzione di mollare.

Il nuovo capitolo della vita di Heart

A luglio la situazione del cane è migliorata notevolmente. Dal suo arrivo nel rifugio ha mostrato una forza ed una voglia di vivere che hanno commosso tutti.

I ragazzi hanno pubblicato la storia sul web e come volevasi dimostrare, è diventata presto virale. Heart ha ricevuto tantissime richieste e, alla fine, sono riusciti a trovare la famiglia perfetta per lui.

CREDIT: FACEBOOK

Il piccolo a breve inizierà un nuovo capitolo della sua vita, ma questa volta sarà sicuramente circondato da tutto l’amore e le attenzioni che merita. Nessuno sa cosa abbia vissuto in passato, ma la cosa certa è che ora sia riuscito a dimenticare i traumi che ha subito.