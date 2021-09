Trovato un raro esemplare di pesce porco, purtroppo morto, nella Darsena Medicea di Portoferraio, in provincia di Livorno

Avete mai sentito parlare del pesce porco? Un esemplare lungo più di un metro è stato trovato senza vita nella Darsena Medicea di Portoferraio, in provincia di Livorno.

Credit: Isola d'Elba App – Facebook

La notizia si è diffusa sul web nelle ultime ore. Sembrerebbe che a trovare il grande pesce morto, siano stati gli addetti alla marina. Una volta recuperato il pesce porco, lo hanno consegnato alla capitaneria di porto, per far si che venissero avviate tutte le procedure per lo studio della specie e il successivo smaltimento.

Credit: Isola d’Elba App – Facebook

L’Oxynotus Centrina, meglio conosciuto come pesce porco, appartiene al genere Oxynotus e alla famiglia Oxynotidae. Gli esemplari possono raggiungere massimo 1,5 m di lunghezza. Sono dotati di un corpo molto alto grazie alla pinna dorsale allungata e la loro pelle è caratterizzata da tanti puntini chiari. Viene chiamato pesce porco, poiché quando esce dall’acqua emette un suono molto simile al verso di un maiale.

La Iucn Red List of Threatened Species lo ha definito come una specie vulnerabile, che vive solitamente dell’Oceano Atlantico Orientale e nel Mar Nero. Anche se diversi studi, riportano avvistamenti anche nel Mediterraneo.

Il post del pesce porco

Il ritrovamento del pesce senza vita è stato fatto lo scorso 19 agosto. Ma le immagini si sono diffuse sul web soltanto nelle ultime ore, dopo la pubblicazione sulla pagina Facebook Isola d’Elba App.

Alll’isola d’Elba è stato recuperato, purtroppo senza vita, un esemplare di Oxynotus Centrina comunemente chiamato Pesce Porco. È un raro pesce che vive tra i 100 e i 700 metri di profondità.

Nel giro di poche ore, il post ha raggiunto un incredibile numero di condivisioni, reazioni e commenti.

Credit: Isola d’Elba App – Facebook

Molte persone hanno commentato le immagini, dichiarando di non aver mai visto foto di questo pesce, né tanto meno di conoscerne l’esistenza.

Qualcun altro ha criticato le immagini pubblicate, perché secondo la loro opinione il pesce porco andava lasciato in mare. Gli autori del post hanno voluto specificare che il grande animale è arrivato senza vita in superficie.