Turchia, mamma gatta insegue i cani che vogliono attaccare il suo cucciolo

Mai far arrabbiare una madre. E mai cercare di fare del male ai suoi figli. Questo vale per gli esseri umani, così come per tutti gli animali del mondo. In Turchia ha fatto il giro del web il video di una mamma gatta che insegue i cani randagi che hanno deciso di attaccare il cucciolo sbagliato. Perché era il suo cucciolo e lei non aveva intenzione che gli accadesse nulla di male.

Fonte Pixabay

Una telecamera di sicurezza posizionata in un negozio di gioielli nella città turca di Adana ha mostrato come una mamma difende la sua prole. Il gattino a un certo punto è stato accerchiato da un branco di cani randagi, che non aveva assolutamente buone intenzioni.

Il piccolo micio ha cercato di difendersi come meglio poteva, ma il branco di randagi non ne voleva sapere di lasciarlo stare in pace. Per questo motivo è dovuta intervenire la sua mamma per poter scongiurare il peggio e dargli una mano.

Non appena mamma gatto ha visto quello che stava accadendo è subito corsa ad attaccare quel gruppetto di bulletti che stava infastidendo il suo cucciolo. Non sembrava preoccuparsi del fatto che era in inferiorità numerica o che fosse più piccola di quei cani.

La gatta ha tirato fuori le unghie (è proprio il caso di dirlo in questa situazione) per poter difendere dalle aggressioni il suo povero gattino. Ha attaccato i cani con un coraggio davvero incredibile, dimostrando di non avere paura. C’era la vita del suo micino in ballo.

Fonte Pixabay

Mamma gatta insegue i cani e li mette in fuga

Il video dimostra che alla fine la gatta ha avuto la meglio: perché nulla può fermare una mamma che sta per difendere il suo amato cucciolotto.

Quel branco di cani randagi ci penserà su due volte la prossima volta prima di attaccare quella famiglia felina.