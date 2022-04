Questa è la storia di un turista che ha fatto la differenza nella vita di un povero animale in difficoltà. Il cane malnutrito in una casa abbandonata aveva trovato un rifugio ma non avrebbe potuto sopravvivere ancora a lungo, dal momento che nessuno si prendeva cura di lui o gli dava da mangiare cibo sano e fresco. Poi l’incontro con quest’uomo che lo ha salvato che è convinto che sia stato il destino a farli incontrare.

Il racconto ci porta indietro direttamente nel 2019, quando Wesley White, un fotografo americano, si trovava in Belize in viaggio di lavoro. Quando aveva un po’ di tempo libero girava il paese per scattare delle foto e avere ricordi memorabili di questa trasferta all’estero.

Il primo giorno decise di prendere il kayak e andare a visitare piccola isola a Thatch Caye. Al suo arrivo ad accoglierlo un cane randagio in una casa di pescatori abbandonata: viveva in quella che era stata una volta una capanna accogliente, ma che ora era il luogo peggiore dove vivere.

Wesley White si è subito reso conto che il cane era malnutrito, affamato, triste e solo. Si vedeva che era un cane abbandonato in un’isola in mezzo al nulla. Era anche anemico, ma comunque molto amichevole.

Con la coda dell’occhio, ho visto la tua coda scodinzolante.

Questo il racconto del turista americano intervistato dalla rivista The Dodo.

Come ha fatto il cane malnutrito in una casa abbandonata a sopravvivere?

Il fotografo voleva chiedere aiuto, ma non c’era nessuno. Pensava sarebbe morto da un momento all’altro e così decise di caricarlo sul suo kayak e fare ritorno in albergo, dove ha chiesto aiuto al personale deliziato dal suo gesto.

Hanno dato del cibo al cane e lo hanno portato dal veterinario. Lui doveva ripartire, ma promise a Winston, questo il nome del cucciolo, che sarebbe tornato a riprenderlo. E infatti pochi mesi dopo il cane era in volo per Dallas!