La storia di Nonno Zeus arriva dalla Puglia ed è davvero molto triste. Questo cucciolo di pastore tedesco non hai trovato l’amore e la felicità, sin da quando era un cucciolo. È stato maltrattato, usato, abbandonato. I suoi ultimi dieci anni, li ha trascorsi legato ad una catena, poiché la recinzione della casa del suo proprietario non era sicura.

E non finisce qui. Quello stesso uomo che dovrebbe prendersi cura di Zeus, ha intenzione di disfarsi di lui e di abbandonarlo per le campagne della zona. Per questo, i volontari hanno diffuso diversi appelli su questo povero cucciolo, prima che l’uomo arrivi a quell’orribile decisione.

Erika è una delle meravigliose volontarie che sta lottando per riuscire a dare una vita migliore a Zeus. Il suo grido è stato condiviso da tantissime pagine sui social network, ma non è ancora stato davvero ascoltato. Nonno Zeus, è così che ormai il web lo conosce, non ha ancora trovato una casa.

L’appello per Nonno Zeus

ANCORA NESSUNA CHIAMATA PER NONNO ZEUS .. 10 ANNI VISSUTI ALLA CATENA. Zeus è un bellissimo esemplare di pastore tedesco di circa 10 anni .. la sua vita non è mai stata così come lui avrebbe voluto che fosse .. acquistato da cucciolo e mostrato a chiunque come un trofeo, è stato detenuto perennemente a una catena a causa di una recinzione malridotta e il suo proprietario oramai anziano ha deciso di disfarsi di lui.

Cerchiamo per nonno Zeus una famiglia speciale che gli possa donare tutto quello che gli è sempre stato negato .. il tepore di una casa e l’amore di una famiglia… Nonno Zeus si trova in Puglia ma con il suo zainetto pieno di sogni è pronto ad arrivare ovunque ci sia amore per lui .. dopo iter conoscitivo.

Cerchiamo allora di fare tutti una piccola parte per NONNO ZEUS e aiutiamolo a trovare una casa, condividendo la sua storia con quante più persone possibili. Con la speranza di arrivare dritti al cuore di qualcuno disposto ad andare a prenderlo e ad aprirgli le porte della felicità.

Per chiunque fosse interessato, può contattare il numero riportato nel post.