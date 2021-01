Tutti impazziscono per questo cane alano e per la sua straordinaria somiglianza con un famoso personaggio dei fumetti. Avete capito a chi assomiglia?

I nostri amici a quattro zampe saranno sempre dei supereroi ai nostri occhi. E poi c’è chi assomiglia davvero ai beniamini dei più grandi e dei più piccoli, che affollano film e fumetti da tempo immemore. Un cane alano come Batman vi dice niente? Ecco la storia di Enzo, The Great Dane. Che ha una strana somiglianza con l’uomo pipistrello.

Fonte Pixabay

Enzo è un bellissimo cane di razza alana, che vive a Quebec City, città della provincia del Quebec, la regione francofona del Canada. Ben presto è diventato famoso sui social network per una particolare somiglianza con un supereroe che conosciamo benissimo.

Come tutti i cani di razza alana, anche Enzo ha un’eleganza senza pari. Un cane dalla silhouette sofisticata e molto aggraziata, nonostante la mole decisamente impressionante. Ma lui è diventato famoso per un altro motivo.

Fonte Instagram enzo.greatdane

Enzo infatti assomiglia a Batman. In molti hanno notato che il cane e il super eroe con il mantello sembrano essere due gocce d’acqua. Il cane che pesa 68 chili e ha un aspetto così fiero e orgoglioso, in realtà non è così coraggioso come l’uomo pipistrello.

Enzo, secondo quanto riportato dai suoi proprietari, non è coraggiosissimo, ma è un po’ fifone. E preferisce farsi fare le coccole, piuttosto che partecipare a un’avventura. Danny Lemay, che condivide con lui casa e vita, racconta che però diventa coraggioso quando c’è da difendere la sua casa.

Cane alano come Batman: sui social Enzo è già una superstar

Grazie alle sue pose nelle fotografie e alle sue orecchie a punta, effettivamente sembra essere sempre pronto a rispondere al richiamo che i cittadini di Gotham City riservano al loro super eroe, che veglia sulla città.

Fonte YouTube Breakingology

Le persone ci fermano ogni volta che lo portiamo a spasso. Ci chiedono di coccolarlo o di potergli scattare delle foto.

È proprio una star!