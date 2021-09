Ron Williams è un veterano dell’esercito di 84 anni, che pochi giorni fa ha vissuto un esperienza terribile. Per fortuna il suo amato gattino, chiamato Fluffy lo ha salvato e grazie a lui, ora è anche potuto tornare a vivere nella sua abitazione. Storie simili sono davvero belle ed incredibili.

CREDIT: YOUTUBE

I due al momento sono molto famosi sui social, proprio per ciò che hanno vissuto in quei giorni. In tanti si sono complimentati con l’uomo per l’intelligenza del suo animale domestico.

Ron ha deciso di adottare Fluffy dopo averlo trovato da solo per le strade del quartiere. Aveva bisogno del suo aiuto ed infatti ha deciso di portarlo nella sua abitazione.

L’uomo dopo la perdita della moglie, è rimasto da solo e per lui avere un nuovo amico in casa, era bellissimo. Infatti pochi giorni dopo, ha deciso di adottarlo per sempre. Tutti sono felici, poiché si vede che sono diventati inseparabili. Passano insieme tutto il tempo.

CREDIT: YOUTUBE

Poche settimane fa, è avvenuto il dramma e la fortuna di Ron è stata proprio avere il suo piccolo a quattro zampe nella sua abitazione. Da solo non ce l’avrebbe fatta.

L’incredibile intervento di Fluffy per il suo amico umano

CREDIT: YOUTUBE

L’uomo dopo aver passato la giornata a fare le faccende domestiche, ha deciso di andare a fare una doccia. Fino a quel momento non era accaduto nulla di strano, ma quando è uscito dall’acqua è scivolato.

Ron era in una posizione in cui non riusciva a muovere il braccio e di conseguenza non poteva rialzarsi. Era in grave pericolo, poiché sapeva che da solo non ce l’avrebbe mai fatta.

Esattamente 16 ore dopo, quando l’uomo aveva ormai perso ogni speranza, ha iniziato a squillare il telefono. Fluffy quando sentiva il suono, era abituato ad andare a prenderlo ed è ciò che ha fatto anche in quella occasione. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Grazie a questa abitudine del gattino, Ron è riuscito a chiedere aiuto e nella sua abitazione, sono presto arrivati i sanitari per portarlo in ospedale. Per fortuna dopo soli 2 giorni di ricovero è potuto tornare nella sua abitazione. La vicenda è diventata in fretta virale sul web.