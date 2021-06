La storia del gatto Popeye ha conquistato l’intero mondo del web. A raccontarla è stato Jason Belisha, l’uomo che ha trovato il povero animale abbandonato in un parcheggio.

Era una giornata di pioggia, quando Jason stava parcheggiando la sua macchina per scendere a fare delle commissioni. Improvvisamente, la sua attenzione è stata catturata da un povero gatto in orribili condizioni, che vagava per il parcheggio.

Intenerito dalla scena, l’uomo è subito sceso ed ha provato ad avvicinarsi al felino.

Ero sorpreso. Di solito i gatti randagi, se provi ad avvicinarti, scappano via spaventati. Ma lui no. Sapeva che le mie intenzioni erano buone e aveva tanto bisogno di aiuto. Si è lasciato coccolare, era come se volesse implorare amore e attenzioni. Ad un certo punto mi è quasi venuto da piangere, si è aggrappato a me con le sue zampette e non voleva lasciarmi andare.

In quel preciso momento, l’uomo ha capito che quel gatto lo aveva scelto come suo umano e che lui non poteva assolutamente tirarsi indietro.

L’amore tra Jason e Popeye

Il cuore di Jason apparteneva ormai al dolce gatto, così ha deciso portarlo a casa e di chiamarlo Popeye. Non sapeva che quell’incontro avrebbe cambiato per sempre la sua vita.

Il micio ha subito instaurato un bellissimo rapporto anche con il cane di casa e oggi vive in simbiosi con il suo nuovo papà umano.

La mia vita è cambiata da quando l’ho incontrato e oggi non immaginerei mai me senza Popeye. Non riesco nemmeno a pensare a cosa sarebbe accaduto se quel giorno non avessi deciso di uscire e recarmi proprio in quel parcheggio. Forse sarebbe morto di fame o investito. Ci penso spesso, poi lo guardo e sorrido.

A volte il destino decide di mettere sul nostro cammino qualcuno che non ci aspettiamo. Qualcuno che ci stravolge la vita. Può essere una persona o anche un animale.

Popeye sa esattamente che Jason gli ha salvato la vita e gli sarà riconoscente per resto dei suoi giorni, ripagandolo con un amore vero e sincero.

Non rimanete indifferenti davanti ad un animale bisognoso, perché un piccolo gesto può salvare la sua vita.