Uccellino salvato dopo essersi quasi trasformato in cibo per gatti

Un povero uccellino è stato salvato appena in tempo. Se la proprietaria di una gatta non fosse intervenuta in tempo, probabilmente non sarebbe sopravvissuto. E sarebbe diventato inevitabilmente cibo per gatti, come natura comanda. Ma questo tenero volatile aveva un angelo custode dalla sua parte, pronto a fare di tutto per offrirgli una seconda opportunità di vita.

Fonte foto da video su TikTok di musadumont

Musa Dumont è un’influencer che il 20 ottobre scorso ha salvato la vita a un povero parrocchetto. Rischiava di morire e stava per diventare lo spuntino di un gatto, perché da solo non riusciva a mettersi in salvo. Le cose si stavano mettendo male, ma c’era qualcuno pronto a vegliare su di lui.

Nel video che Musa Dumont ha pubblicato sul suo account TikTok possiamo conoscere la storia di Kikito, come la ragazza ha deciso di chiamare il tenero pappagallino che rischiava di fare una brutta fine. Ma che ora è felice grazie alla sua soccorritrice.

La mia gatta Lili stava per mangiare questo parrocchetto, glielo abbiamo tolto di bocca. Pensavo che non sarebbe nemmeno sopravvissuto, ma poi ho iniziato a prendermi cura di lui, ho comprato una pappa speciale. Ho imparato a prendermi cura di lui su Internet e si è sviluppato.

Queste le parole della ragazza in un video che è diventato virale. La gatta non ha colpe, ovviamente. Ha solo seguito il suo istinto. Per fortuna lei era nei paraggi e ha salvato il parrocchetto, riuscendo a salvargli la vita.

Fonte foto da video su TikTok di musadumont

Uccellino salvato da un’influencer che lo toglie dalla bocca del suo gatto

Le piume hanno cominciato a crescere, ha imparato a nutrirsi da solo. Moriva dalla voglia di volare e ho pensato che non sarebbe sopravvissuto, ma guarda com’era bello Kikito.

Fonte foto da video su TikTok di musadumont

L’uccello è diventato parte della famiglia dell’influencer, con buona pace del gatto di casa. Kikito oggi sta meglio, è cresciuto ed è felice di far parte di questa nuova famiglia. È amato da tutti quanti e ricambia l’affetto.