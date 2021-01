Un altro cane morto folgorato, è il sesto in pochi giorni. Lo straziante racconto del suo proprietario

Un altro cane è morto folgorato a Milano. È il sesto in pochi giorni. Il dramma del piccolo Caos, è accaduto lo scorso mercoledì pomeriggio. Il cagnolino si trovava insieme al suo giovane proprietario, alle colonne di San Lorenzo, intorno alle 17:00 del pomeriggio. Improvvisamente, l’animale si è accasciato al suolo.

Inutile l’intervento dei veterinari, che non sono riusciti a rianimarlo. Lapo, questo il nome del ragazzo, è rimasto sconvolto da quanto accaduto ed ha voluto raccontare la vicenda sul suo profilo Facebook. Dopo le dovute indagini e l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine, la dinamica è risultata subito chiara. Caos ha preso una scossa elettrica ed è morto fulminato. Scossa partita da un faretto scoperto o da un tombino, a causa del ghiaccio e della neve, che hanno fatto da conduttori.

Passeggiavo con Caos. Un lagotto di otto mesi. Caos è morto, folgorato nel centro di Milano. L’ultimo non è stato un sospiro, ma un grido di dolore disperato. Un grido che si diffondeva nella piazza, raggiungeva i volti, gli occhi delle persone intorno a noi. La vita correva via. Ma io non la sapevo fermare. Corri, corri, corri. Ma la vita corre e, forse, quel giorno, insieme a te, anch’io l’ho persa.