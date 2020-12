Milano, cane morto fulminato durante una passeggiata con il suo proprietario

Lo spiacevole episodio è accaduto lo scorso martedì, a Cesano Boscone, in provincia di Milano: un cane è morto fulminato. Il povero animale era uscito per una delle sue solite passeggiate, insieme al suo proprietario. Improvvisamente, mentre stava attraversando la strada, il cucciolo ha messo una zampa su un tombino.

Il tutto è accaduto in pochi istanti. Il cagnolino si è accasciato a terra, già privo di vita. Dopo le dovute indagini, è venuto fuori che l’animale è morto fulminato per via di una fuga di corrente, probabilmente causata dalla nevicata di qualche ora prima.

Cane morto fulminato: le parole del sindaco

ATTENZIONE!Dispersione alla rete elettrica di Enel in via Roma / ang. Tommaseo. Un cane è morto fulminato.Al lavoro tecnici: nei prossimi minuti potrebbe essere tolta la corrente dell'isolato. Posted by Simone Negri – Sindaco di Cesano Boscone on Tuesday, December 29, 2020 Credit video: Simone Negri – Sindaco di Cesano Boscone – Facebook

L’episodio si è diffuso sui social, dopo la pubblicazione di un video diretta del primo cittadino, il sindaco Simone Negri. Travolto dal dispiacere della morte dell’amico a quattro zampe, ha voluto spiegare ai cittadini quanto accaduto:

Buonasera a tutti, siamo in via Roma, all’angolo con via Tommaseo, dove poco più di un’ora fa purtroppo è morto fulminato un cane e altri hanno preso la scossa. Probabilmente per una dispersione elettrica da un pozzetto, con un tombino dell’Enel. Ora, oltre alle forze dell’ordine che hanno isolato la zona, sono operativi dei tecnici dell’Enel, che stanno cercando di risalire alle cause di questa dispersione.

Non ha nulla a che vedere con l’illuminazione pubblica. Si tratta di impianti Enel. E il motivo di questo video, aldilà di darvi la brutta notizia, è proprio per segnalarvi che i tecnici dovranno togliere a tensione e potreste non avere la corrente in questa zona.

Il sindaco ha poi spiegato che questo è stato il quarto episodio di un cane morto fulminato nel milanese e che una cosa del genere non può accadere. Ha chiesto infatti all’Enel, di controllare tutti i tombini del comune.